Сегодня в Болгарской исламской академии открылась вторая смена летней школы. Академия призвана стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов, и создалась для укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе. Строительство академии поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

На обучение во второй смене приехали 26 абитуриентов из Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Ингушетии. В течение 10 дней с ребятами будут заниматься преподаватели, после чего им предстоит пройти тестирование, по итогам которого будет определено, достаточны ли их знания для обучения в Болгарской исламской академии. Обучение будет проходить преимущественно на арабском языке. Продлится оно до 26 июля.

В первой смене прошли обучение 40 человек. Большая часть из них - представители Татарстана, Башкортостана и Самарской области. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель пресс-службы вуза Алмаз Ахметзянов.

На открытии первого потока школы исполняющий обязанности ректора Болгарской исламской академии Камиль Исхаков акцентировал внимание на необходимости повышения абитуриентами знания арабского языка. «Как вы знаете, в 1080 году на этой земле было создано высшее учебное заведение Дар аль-Улюм, что переводилось как "Дом знаний". Здесь начиналось создание мощного фундамента исламской науки в лице ученых, которые в дальнейшем написали более 30 тысяч трудов, и эти труды легли в основу всей деятельности ислама, обучения и научных достижений. Эти труды по сей день используются во всем исламском мире. Вы первые обучающиеся в этом прекрасном учебном заведении, в этом будущем научном заведении. И это большая гордость», — сказал он.

Абитуриенты первой смены уже написали тестирование. После проверки выполненных заданий руководство вуза свяжется с лучшими из слушателей летней школы и пригласит их на обучение.

Напомним, что в мае этого года на полях заседания группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Грозном глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что планирует направлять студентов для обучения в Болгарской исламской академии.