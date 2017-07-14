В Альметьевске во время совместного рейда с работниками Госавтоинспекции приставы изъяли автомобиль «Skoda Octavia» 2010 года выпуска. Долг индивидуального предпринимателя по четырем исполнительным производствам составляет 1 миллион 206 тысяч рублей, причем по налоговым платежам – 1 миллион 100 тысяч рублей. Последнее исполнительное производство на сумму 960 тысяч рублей возбуждено в мае текущего года

Неплательщика удалось остановить благодаря применению АПК «Дорожный пристав». Администрация города оказала содействие в изъятии легковушки. Иномарку отправили на спецстоянку. Должник всячески препятствовал исполнительным действиям, например, долго прятал ключи от автомашины. Судебный пристав-исполнитель составил в отношении мужчины протокол по статье 17.8 КоАП РФ («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов»). Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа до 1500 рублей.

Если неплательщик не примет мер к погашению задолженности, «Шкода» будет реализована, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Татарстан.