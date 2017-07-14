В Казани продолжают воплощать проект «Культурная среда».

19 августа в парке поселка Дербышки, в парках «Крылья советов», Урицкого и «Сосновая роща» состоятся концерты творческих коллективов, мастер-классы от участников социального проекта «Жизнелюб». Начало в 16.00, сообщается на сайте мэрии Казани.

Помимо танцевальных флеш-мобов и иных массовых развлечений, организаторы предложат горожанам вечерний кинопоказ под открытым небом. В парке Урицкого в 20.30 одна из радиостанций города представит проект «Кинолето». Всех пришедших ждут конкурсы и подарки от радиостанции, и показ одного из любимых советских кинофильмов «Белое солнце пустыни».

