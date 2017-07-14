Старт чемпионата России пришелся на матч за Суперкубок, так что пока остальные команды еще были в ожидании стартового свистка, на стадионе «Черкизово» в Москве «Локомотив» и «Спартак» уже выясняли, кто кого сборет.

Основного времени для выявления победителя в этом матче не хватило, а в дополнительное судья своей ошибкой помог красно-белым победить. Впрочем, до скандала дело не дошло, а уже на следующий день ЦСКА в Каспийске уверенно разобрался с «Анжи» и тем самым дал понять, что уж в этом-то году он способен побиться за чемпионство с кем угодно. Игра у армейцев на фоне «Анжи» оказалась на редкость слаженной, и Гончаренко доказал, что умеет поставить игру даже без шумных приобретений.

Еще через день и питерский «Зенит», первый из РФПЛ сыгравший в Хабаровске, также продемонстрировал свой потенциал, уверенно победив дальневосточников 2:0.

Но казанские-то болельщики ждали совсем другого - на воскресенье был назначен их матч с грозным «Краснодаром». Собственно, матчей этих было два: сначала в 11.00 на стадионе «Рубин» встречались резервисты. Казанцы еще в первом тайме получили численное преимущество и забили два гола, пропустив в свои ворота лишь один мяч, и выиграли 2:1, причем второй мяч у хозяев на счету Ильзата Ахметова, переведенного в воспитательных целях в дубль.

А вот на 17.30 был назначен и матч основных составов. И составы эти были занимательны: у гостей отсутствовал получивший травму Федор Смолов, зато вышел новичок Вандерсон, а Рикардо Лаборде, извечный игрок, выходящий на замену, на этот раз был в стартовом составе.

«Рубин» на правах хозяина сразу же принялся прессинговать, и это вроде бы неплохо получалось, но последнего паса постоянно не хватало. Явно передерживал мяч Рочина, и в позиционных атаках «Рубин» чувствовал себя неуютно. Так что первую четверть часа игры казанцы явно были поактивнее, но особых дивидендов из своего преимущества не извлекли. А вот первая же атака гостей стала голевой. Пас с центра поля на Лаборде оказался на редкость продуктивным, да еще и наши центральные защитники явно замешкались, а Лаборде, на скорости прекрасно контролируя мяч, обошел наших центральных, вышел на ударную позицию и катнул мяч мимо бросившегося к нему в ноги Рыжикова прямо в сетку ворот - 0:1. Случилось это на 17-й минуте, и гости при этом оборотов не сбавляли, так что 12000 зрителей, собравшихся на трибунах, начали уже посвистывать.

Удивительный факт - в стартовом составе у «Рубина» было всего три легионера: Карадениз, Мвила и Рочина, то есть защитные порядки команды Курбана Бердыева на этот раз представляли исключительно россияне. Правда, возникал вопрос: действительно ли это команда Курбана Бердыева, если пожар в штрафной площади хозяев не только не затухал, а разгорался все сильнее? Гранат, Бурлак и примкнувший к ним Камболов откровенно не знали маневров друг друга, действуя по наитию.

И в итоге они же и стали соавторами второго мяча Лаборде - на этот раз он получил проникающую передачу и играючи ушел от триумвирата нашей обороны, опять умело протолкнув мяч мимо Рыжикова, 0:2. Случилось это на 33-й минуте встречи, и после этого эпизода свист на трибунах стал уже неприличным для праздника открытия сезона в Казани. И уже не вспоминали болельщики о памятном баннере, вывешенном в фан-секторе до матча, где английское слово back было переделано в отчество главного тренера Бердыева.

В перерыве Курбан Бердыев, как мог, успокоил команду, попросив футболистов не зацикливаться на ошибках, а постараться играть собственно в футбол.

И это получилось, и во многом благодаря замене - явно инертного Рочину заменил неутомимый Лестьенн. После матча скупой на похвалы Курбан Бердыев признает, что Максим исправно работает на тренировках и его выход на поле игру команды явно усилил.

Более того, после одного из перехватов мяча Лестьенн сместился с фланга в центр и, обойдя стелившихся в подкате защитников гостей, точно пробил в нижний угол - 1:2 на 72-й минуте встречи.

Курбан Бердыев бросил в бой поочередно еще двух форвардов, имевшихся в заявке: на поле появились Азмун и Жонатас. Но вскоре стало очевидным - после травм, полученных на сборах, оба форварда-легионера еще далеки от своих оптимальных кондиций.

Так что в обязательном в таких случаях навале хозяева второго гола забить в этот вечер так и не смогли. Играл в концовке «Рубин» тяжеловато, футболисты грешили неточными передачами, правда, и в защите больше очевидных ляпов не было.

Да, обидно начинать сезон с поражения - уже седьмой сезон подряд казанцы начинают не с победы. Но тут особый случай - новый «Рубин» еще толком не узнал самого себя нынешнего. Есть над чем работать. Именно об этом долго говорил на пресс-конференции Курбан Бердыев, ставший за годы отлучки значительно более открытым.

А следующий матч чемпионата «Рубин» проведет уже в ближайшую субботу в Санкт-Петербурге против «Зенита». Вот вам и еще один момент истины.