Речь идет о возможной вспышке нодулярного дерматита - одной из наиболее опасных инфекций крупного рогатого скота. Очаг заболевания уже выявлен на границе с Татарстаном.

Опасность ситуации заключается в том, что стопроцентно надежной вакцины и эффективного метода лечения на данный момент не существует. Грозит ли Татарстану вспышка вируса? Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

В Оренбургской области выявлено уже несколько неблагополучных пунктов по нодулярному дерматиту. Очаги, к примеру, зарегистрированы в селе Зерновой Ташлинского района, где заражено 19 голов крупного рогатого скота, в частном секторе села Новоилецк Соль-Илецкого района - здесь диагноз подтвержден у 12 голов крупного рогатого скота. На указанных территориях введен карантин.

- Надвигается очередная угроза, экзотичная для нашего региона, - нодулярный дерматит. Тем не менее возникновение ее вполне вероятно. В связи со вспышкой в Оренбургской области мы хотим предупредить население. До нас осталось всего 300 - 400 км. Необходимо принять профилактические меры, - обратился к татарстанцам начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Александр Козлов.

Впервые нодулярный дерматит был выявлен в 1929 году на Мадагаскаре. В России его не было до осени 2015-го, но уже в 2016 году болезнь распространилась в 16 регионах страны, заболело 18 тысяч голов крупного рогатого скота. Пока нашим фермерам инфекция не нанесла значительного ущерба. Каждый год большие убытки от нее несут Индия, Африка. Между тем вирус постепенно проникает как в страны Европы, так и в Россию. Терять бдительность ни в коем случае нельзя: заболевание может поразить от 5 до 50% стада. Важными мерами профилактики специалисты называют борьбу с кровососущими насекомыми, а также использование вирус-вакцины против оспы овец и нодулярного дерматита крупного рогатого скота. Ее применение не дает стопроцентного эффекта, но позволяет смягчить последствия болезни.

Вирус может быть перенесен комарами, слепнями, птицами, воздушно-капельным путем через корма, молоко, слюну животного. Для человека нодулярный дерматит не опасен. А вот у животных отмечается повышение температуры, появление слизистых выделений из носа, образование плотных узелков на коже, которые порой принимают за обычные укусы насекомых или крапивницу. При наличии узелков обязательно необходимо провести лабораторные исследования.

Рассказали специалисты и о ситуации с африканской чумой свиней. В прошлом году в Нурлатском районе Татарстана был выявлен случай этого острозаразного вирусного заболевания. Тогда в опасных зонах был введен карантин. В этом году, к счастью, африканской чумы свиней не зарегистрировано. На сегодня наш регион является благополучным по данному заболеванию. Отметим, что в России эта болезнь впервые была зарегистрирована в 2008 году.

- Татарстан благополучен по африканской чуме свиней. Но, к сожалению, в последние дни в России отмечается рост зарегистрированных случаев. Соответственно, угроза для нашей республики сохраняется. Недавно новый очаг был выявлен в Нижегородской области. На сегодня в Саратовской области имеется 9 неблагополучных пунктов, - подчеркнул Александр Козлов.

Рассказал спикер и о ситуации с птичьим гриппом, вирус которого был выявлен на одном из предприятий Лаишевского района:

- Мероприятия по локализации инфекции на птицефабрике находятся в заключительной стадии. Те случаи распространения заболевания, которые были зафиксированы в некоторых муниципальных районах, также локализованы. Было уничтожено более 500 тысяч голов. По нашим расчетам, ущерб от прямых затрат для птицефабрики составил около 65 миллионов рублей. Но сюда не входит, к примеру, то, что предприятие не работает.