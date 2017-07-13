Лето - прекрасная пора созревания вкусных, ароматных и полезных ягод. После затяжной зимы, весенней хандры организм как никогда нуждается в этих витаминных лакомствах. Из них готовят морсы и компоты, варенье и джем, их добавляют в торты и пироги, да и просто наслаждаются свежими плодами.

КВ» решили выяснить, какую же пользу для организма несут садовые ягоды. Об этом нам рассказывает заместитель главного врача по медчасти МУЗ «Клиническая больница №2», заслуженный врач Татарстана Зульфия Фатыхова.

О ягодах молодости

- Мы целый год с нетерпением ждем созревания такой невероятно вкусной и красивой ягоды, как клубника (так мы привыкли называть садовую землянику). А чем именно полезна она для нашего организма?

- Клубника не только вкусная, но и очень полезная. В ней содержится множество необходимых организму веществ: от йода, калия, кальция, железа и фосфора до фолиевой кислоты и комплекса витаминов - А, В, С. Клубника богата антиоксидантами, которые эффективно борются со старением кожи. Неслучайно маски из этой ягоды пользуются большой популярностью у прекрасного пола. Употребление клубники оказывает положительное воздействие на зрение, работу головного мозга, улучшает память, обмен веществ, нормализует работу нервной системы. Помните, что клубника также обладает противовоспалительными свойствами. Однако это лакомство является достаточно сильным аллергеном. Те же клубничные маски для лица сначала нужно протестировать на небольшом участке кожи.

- Правда, что малина помогает бороться со стрессом и депрессией?

- Действительно, малину называют природным антидепрессантом. Она помогает при стрессах, бессоннице. В состав этой ягоды входит медь, которая и нормализует работу нервной системы, улучшает настроение, снижает беспокойство и раздражительность. Кроме того, малина славится своими противовоспалительными свойствами, отлично утоляет жажду, улучшает пищеварение. В ней содержится витамин Р, способствующий укреплению стенок сосудов, повышению прочности и эластичности капилляров, уменьшению отеков. Полезна малина при малокровии: она богата железом. Еще один момент: люди, страдающие сахарным диабетом, зачастую избегают этой сладкой ягоды. Однако малина обладает низким гликемическим индексом. При этом, естественно, употреблять ее нужно в разумных количествах.

- Чернику называют ягодой молодости. Так ли это на самом деле?

- Черника - настоящий кладезь витаминов. Она действительно является ягодой молодости и красоты, стимулирует образование коллагена, улучшает состояние кожи, делает ее бархатистой и нежной, разглаживает морщины. Черника богата антиоксидантами, которые в большом количестве помогают предотвратить преждевременное старение. Также в чернике содержатся селен и цинк, необходимые для здорового состояния кожи, волос и ногтей. Это лакомство богато всевозможными витаминами, микро- и макроэлементами, дубильными веществами, пектинами. Черника обладает противовоспалительным, мочегонным действиями. Полезна она при малокровии, камнях в почках, ревматизме. Многие знают, что черника улучшает кровообращение в сетчатке, снижает усталость глаз, снимает напряжение зрительного нерва. Благотворное влияние черника оказывает не только на зрение, но и на память, пищеварение, обмен веществ.

От сердечной вишни до ароматной земляники

- Скоро созреет и вишня. Чем она полезна для нашего организма?

- Вишня богата кумаринами - веществами, нормализующими свертываемость крови. Поэтому эти ягоды служат неким профилактическим средством от тромбозов. Кроме того, в состав вишни входят калий, кальций, марганец, фосфор, витамины группы В, С, РР. Кстати, витамин В9 (фолиевая кислота) нормализует работу иммунной и нервной систем, оказывает положительное воздействие на пищеварительную систему. Вишню нередко называют сердечной ягодой по причине ее благотворного влияния на сердечно-сосудистую систему. Также эта ягода богата железом, магнием, медью - веществами, играющими важную роль в борьбе с анемией. А калий, содержащийся в вишне, способствует выведению из организма тяжелых металлов, токсинов и других вредных веществ. Полезна не только сама ягода, но и ее листья. Из них можно заваривать чаи.

- Чем полезна черная и красная смородина?

- Черная смородина среди ягод занимает особое место по полезности. Старайтесь регулярно ее употреблять в период созревания, хотя бы в небольших количествах. Черная смородина помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшает общее состояние организма. В красной смородине высокое содержание калия и железа, что оказывает благотворное воздействие на работу сердца и сосудов. Также она богата пектинами, помогающими в выведении токсинов и шлаков.

- А что вы можете сказать о крыжовнике?

- Крыжовник также насыщен микро- и макроэлементами, дубильными веществами, витаминами. По содержанию витамина С он вполне может соперничать даже со смородиной. Крыжовник оказывает желчегонное, мочегонное действие, укрепляет сосуды, стимулирует метаболизм клеток, улучшает пищеварение, снижает уровень холестерина. В спелых ягодах содержится большое количество серотонина - гормона счастья. Крыжовник с медом - прекрасное средство для поднятия настроения.

- Нельзя не спросить про одну из самых ароматных и вкусных ягод - лесную землянику...

- В этих ягодах содержится много калия, кальция, железа, цинка, меди, что, к примеру, полезно при анемии. Земляника богата витамином Е, витамином С, флавоноидами - соединениями, снижающими уровень вредного холестерина. Эта ягода считается природным антиоксидантом.

Летом появляется отличная возможность наполнить свой организм естественными витаминами. А зимой можно пить отвары из сушеных плодов той же земляники или клубники. Все ягоды обладают уникальными полезными свойствами. Поэтому желательно, конечно, употреблять их как можно чаще.