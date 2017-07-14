В Мамадышской центральной районной больнице в торжественной обстановке открыли обновленный операционный блок и отделение анестезиологии и реанимации. Общая стоимость модернизации составила более 90 млн рублей, в том числе установлено современное оборудование на 41 млн рублей.

Открывал мероприятие министр здравоохранения РТ Адель Вафин. Также в церемонии приняли участие заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин и главврач больницы Дамир Хазиев.

Адель Вафин подчеркнул, что новое оборудование сделало из Мамадышской ЦРБ настоящий межмуниципальный хирургический центр, в который помимо мамадышцев приезжают пациенты из соседних районов республики.

«Сегодня один из ведущих хирургов России профессор Ильдар Аглуллин провел здесь мастер-класс. Это важно, потому что такие хирургические клиники на уровне муниципального звена не могут быть созданы в каждой центральной районной больнице. Фактически по той операционной активности, которую сегодня здесь имеем, мы можем говорить о межмуниципальном хирургическом центре. Развитие технологий, эндоскопическая хирургия позволяют сегодня иметь значительно большую эффективность и наименьшее количество осложнений», - заявил министр.

Также министр здравоохранения РТ напомнил, что для качественной работы больниц нужны и квалифицированные специалисты, которые умеют работать с современными приборами. В то же время министр отметил рост онкологических заболеваний по республике, выявлять которые на ранних стадиях должны помочь обновленные районные больницы. Сейчас на учете в РТ стоят около 100 тыс. онкобольных. Ведущие онкологи страны учат проводить в Мамадышской ЦРБ те операции, которые повысят качество жизни таких больных.

После модернизации в больнице медики смогут оказывать весь спектр хирургической и операционной помощи в комфортных для пациентов условиях. Обновление затронуло две операционные, отделение реанимации на 4 места, стерилизационную комнату, а также вспомогательные помещения больницы.

По словам главного врача Мамадышской ЦРБ Дамира Хазиева, новая техника помогает распознать опасные недуги на начальной стадии, поэтому шансы на выздоровление больных повышаются. Новые технологии позволяют пациентам узнать показатели своего здоровья прямо на месте, без необходимости посещать более крупные медцентры в других городах.

Хирургическое отделение Мамадышской ЦРБ приняло первых пациентов еще в 1928 году, сообщает ИА «Татар-информ». Палаты интенсивной терапии находились в составе хирургического отделения до 1996 года, когда были созданы новые отделения анестезиологии и реанимации. В 2015 году по итогам предыдущего этапа реконструкции Мамадышской ЦРБ было открыто новое отделение гемодиализа, где сейчас лечатся 23 человека, в том числе пациенты из других районов республики.