Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ запустил «горячую линию», посвященную вопросам повышения тарифов на коммунальные услуги.

Подобная мера принята для оперативного сбора информации о повышении коммунальных тарифов на всей территории РФ с 1 июля 2017 года, объяснили в центре.

«Горячая линия» принимает обращения ежедневно с 15 июля по 1 сентября по телефону 236-29-97, электронной почте: obcontrolrt@mail.ru, а также по адресу: г. Казань, ул. Лобачевского, 10в, сообщает ИА «Татар-информ».