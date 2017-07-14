Хирургической клинике ГАУЗ «Клиника медицинского университета» Казани (бывшей ГКБ №5) присвоено имя народного врача СССР Владимира Крупина.

Соответствующее постановление подписано Кабинетом министров РТ.

Владимир Павлович Крупин - народный врач СССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, более 30 лет возглавлял отделение общей хирургии в 5-й горбольнице.

Владимир Крупин был отличным диагностом, специалистом широкого диапазона. Он прекрасно владел техникой сложных операций с применением новых инструментов и аппаратуры, постоянно совершенствовал лечебно-диагностическую работу в отделении. Ежегодно им проводилось около 300 операций, сообщается на сайте Минздрава РТ.

В 1971 году в знак признания верного служения здравоохранению Владимир Крупин был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1980 году за большой вклад в развитие народного здравоохранения, особое профессиональное мастерство, высокие моральные качества и самоотверженность в профессиональной деятельности Владимиру Крупину было присвоено почетное звание «Народный врач СССР». Это звание было редким и значимым. За всю историю здравоохранения Татарстана оно было присвоено всего двум специалистам.