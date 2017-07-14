15 июля исполнилось 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза летчицы Магубы Сыртлановой.

В 2005 году страна праздновала 60 лет Великой Победы. Я работал в школе. География, изобразительное искусство, мировая художественная культура были моими предметами. Я предложил своим ученикам подготовить небольшое сообщение о героях нашего города. Неожиданно оказалось, что у двоих моих учеников прадеды - Герои Советского Союза, а мальчик по имени Руслан живет на улице Сыртлановой! Он и подготовил рассказ о девушке из небольшого поселка Белебеево, летавшей на фанерном бомбардировщике и сделавшей за 928 часов 782 боевых вылета (а вообще была в воздухе 2340 часов!), сбросившей на противника 190 тонн бомбового груза, уничтожившей две переправы, два железнодорожных состава, склады с горючим, три артиллерийские батареи и множество другого боевого оборудования врага. И все это ночью, потому что днем нельзя: могут подбить!

В Красную Армию Магуба Сыртланова была призвана Тбилисским горвоенкоматом. Ее боевой путь прошел от города Энгельса через Северный Кавказ, Украину, Белоруссию, Польшу, Румынию, Венгрию до немецкого Шецина. И расписалась она на стене Рейхстага именами своих погибших подруг. Это было 5 мая.

Магуба Гусейновна родилась 15 июля 1912 года в старинном уездном городке Белебее. Рухнула империя, Гражданская война принесла с собой голод, разруху. Но жизнь постепенно стала налаживаться, в 1919 году Башкирия получила автономию, девочке Магубе пришло время идти в школу. В 1928 году она закончила семилетку.

Страна оживала, люди научились мечтать, и самые лучшие мечты уносили молодежь в небо. В 1923 году было создано Общество друзей воздушного флота. Строились автозаводы, аэродромы, аэроклубы переполнялись парнями и девчонками. В 1931 году комсомол взял шефство над авиацией. Гремела слава первых Героев Советского Союза, а еще имена Леваневского, Каманина и других отважных летчиков, спасших полярников с раздавленного льдами Северного Ледовитого океана ледокола «Челюскин».

Очень хотелось научиться летать и Магубе. И она добилась направления на учебу в летное училище Батайска, год почти проучилась, а тут новая напасть: «Женщин отчислить!» Но Магуба узнает, что в Тбилиси работает настоящий аэроклуб! Она едет туда и уже в 1933 году начинает работать авиамотористом в Управлении гражданского воздушного флота, а после работы занимается в Центральном аэроклубе Тбилиси. В конце концов становится пилотом-инструктором в планерной школе, учит своих подопечных ориентированию по приборам и сама осваивает пилотажное оборудование, доводя все операции до автоматизма.

Между тем страна жила авиацией. В 1938 году - новое чудо. На самолете «Родина» бесстрашные девчата Раскова, Гризодубова, Осипенко рекордно перелетели без единой посадки из Москвы на Дальний Восток. Подвиг! Ну как не позавидовать? Чем ты хуже, Магуба?

Но наступил страшный день - 22 июня 1941 года. Сыртланова рвалась на фронт, но в ответ слышала одно: «Надо готовить курсантов!»

Тем временем Герой Советского Союза Марина Раскова создает женский авиационный полк, а у Сыртлановой уже был опыт командования звеном в Тбилисской санитарной эскадрилье. Сыртланова пишет рапорт на имя командующего Северо-Кавказской воздушной армией генерал-полковника Константина Вершинина. А немцы, разбитые под Москвой, рванули на Кавказ за нефтью. Так в декабре 1942 года летчица Сыртланова оказалась в окрестностях Эльбруса, вступив в 46-й ночной бомбардировочный авиационный женский полк подполковника Евдокии Бершанской.

Здесь, в станице Ассиновской, она оказалась в компании девчонок с боевым опытом, награжденных орденами и медалями, освоивших переделанные под боевые действия учебные самолеты У-2. Теперь они назывались По-2 - по первым буквам фамилии конструктора Поликарпова. Самолет вмещал пилота и штурмана, взлетный вес около 900 кг при дальности полета 450 км. Это не планер, и его надо осваивать.

А ведь Магубе уже под 30. Все посвящено небу, теперь все навыки надо было отдать победе.

И вот первый боевой вылет. Черной южной ночью с аэродрома один за другим поднимались бомбардировщики 46-го полка, направляясь к Батайску, где сосредоточилась масса боевой техники врага, рвущегося к столице Кубани Краснодару.

Обнаружив огневые точки по рыскавшим прожекторам, Магуба заглушила мотор и на бреющем полете сбросила вниз несколько десятков авиабомб. Земля окрасилась заревом вспышек. Пораженная увиденным, летчица потеряла бдительность и вошла в зону заградительного огня. Машина вздрогнула от толчков, Магуба резко дернула штурвал на себя и взмыла в небо, едва дотянув до аэродрома.

- С боевым крещением! - бросились к ней подруги. Так первый бой чуть не стал для Магубы последним.

8 февраля 1943 года полку было присвоено почетное наименование «гвардейский» - заслужили. Каждую ночь при любой погоде летели на боевое задание. Например, 10 февраля Магуба сделала 6 вылетов. Она даже не выходила из кабины между вылетами, сидела, прикрыв глаза, ожидая, когда закрепят очередной смертоносный для врага груз. К апрелю 1943 года на груди летчицы уже светились орден Красной Звезды и медаль «За оборону Кавказа». Вскоре ее назначили заместителем командира эскадрильи.

Особой страницей в боевой биографии Сыртлановой стала борьба за освобождение Новороссийска. К июлю 1943 года на этой так называемой Малой земле площадью всего лишь 30 квадратных километров 225 дней шли отчаянные кровопролитные бои. И эскадрилья Сыртлановой методично бомбила врага, нанося ему каждый раз все больший урон. Случались и потери, однако экипажи стояли друг за друга «крылом к крылу».

В ночь на 12 сентября 1943 года «ночные ведьмы», как прозвали наших летчиц немцы, уже отбомбились, когда Магуба заметила, что самолет Поповой, летевшей в паре с ней, как-то странно накренился. Сыртланова направила свой самолет прямо на стрелявшие зенитки, вызывая огонь на себя, виртуозно уклоняясь от снарядов. Увидев, что самолет Поповой вышел из-под обстрела, вместе с подругой Амосовой они взяли его, как говорится, «в коробочку» и, отстреливаясь, добрались до базы.

В октябре 1943 года, освободив Северный Кавказ, советские войска вышли на побережье Керченского пролива. Немалую роль в освобождении Таманского полуострова сыграли летчицы 46-го авиационного полка, который стал называться гвардейский Таманский авиационный ордена Красного Знамени и ордена Суворова III степени ночной бомбардировочный женский полк. В числе других однополчанок Магуба была награждена орденом Отечественной войны II степени.

11 апреля 1944 года далеко за полночь советские войска при поддержке «ночных ведьм» освободили город-порт Керчь. Полк понес потери. Евгения Руднева направила свой подбитый «кукурузник» на станцию, забитую железнодорожными составами. Охваченный пламенем самолет Марины Чечневой врезался в танковую колонну фашистов. Они не брали с собой парашюты - тайком от начальства освобождали место для дополнительного боеприпаса.

3 мая 1944 года три экипажа - Сыртлановой, Худяковой и Клюевой - как самые опытные получили задание отбомбить станцию Пересыпь под Севастополем. Сбросив бомбы, девчата попали под прицельный зенитный огонь, но, ловко маневрируя, Магуба увела подруг на базу без единой потери. Наградой стала очередная Красная Звезда. 9 мая Севастополь был освобожден, Крым стал снова нашим…

Потом была Белоруссия, сражения в Польше, Львовско-Сандомирская победная операция, освобождены Западная Украина, Юго-Восточная Польша, полк вылетел на Вислу. А впереди - Берлин.

15 мая 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Магубе Сыртлановой было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Кроме того, подвиги летчицы были отмечены орденом Красного Знамени (28.05.1943), медалью Отечественной войны II степени (30.10.1943), медалью «За оборону Кавказа», орденом Красной Звезды (26.04.1944), орденом Красного Знамени (22.05.1945), другими медалями.

После войны Сыртланова обосновалась в Казани. Здесь жила, работала простым оператором ОТК на заводе, воспитывала двух дочерей. За год до кончины потеряла зрение. Не стало ее в 1971 году.