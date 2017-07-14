Управление Росреестра по Республике Татарстан приступило к реализации проекта по использованию беспилотных летательных аппаратов при осуществлении государственного земельного надзора.
В июне был совершен пробный облет территории с целью изучения возможностей использования беспилотных летательных аппаратов, получения фотоснимков и анализа полученных данных при осуществлении земельного надзора.
Начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра Татарстана Ильнур Галеев прокомментировал, что пробный облет выбранной территории площадью 5 кв. км прошел успешно. Проанализировав данные с беспилотника, специалисты Росреестра Татарстана сочли опыт успешным, сообщает пресс-служба ведомства.
В перспективе ведомство планирует использовать данные с беспилотных летательных аппаратов для земельного надзора и предотвращения, выявления и пресечения нарушений земельного законодательства.
Loading...