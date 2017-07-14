В минувшую пятницу, в день 274-й годовщины со дня рождения поэта, государственного деятеля, министра юстиции Гавриила Державина, в Татарстане прошел традиционный Всероссийский фестиваль поэзии.

Открылся Державинский фестиваль торжественной церемонией возложения цветов к подножию памятника поэту в Лядском саду Казани. Здесь все желающие смогли прочитать произведения Державина и свои собственные стихи. Далее участники и гости фестиваля отправились в Лаишевский район, на родину Гавриила Романовича.

- Бог наделил Державина поэтическим даром и даром патриота, государственного деятеля. Это уникальная фигура в истории России, и мы гордимся, что он - наш с вами земляк, - сказала первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.

Глава администрации Лаишевского муниципального района Михаил Афанасьев отметил, что туристический маршрут по державинским местам стал востребованным. С каждым годом растет число гостей Татарстана, которые заказывают экскурсии в Лаишево. В этот день состоялась интересная экскурсия, которую провела директор музея Лаишевского края Фарида Муртазина. Гости фестиваля посетили деревню Сокуры, где родился поэт. Там находится Воздвиженская церковь, в которой венчались родители нашего знаменитого земляка. На площади поселка установлена стела в честь Державина. Путешествие продолжилось в поселке Егорьево, где находится усыпальница родителей Державина при Богоявленской церкви, а также памятник Державину, освященный Патриархом Кириллом.

В рамках праздника состоялось вручение Республиканской премии имени Г.Р.Державина. Эта премия присуждается ежегодно писателям, поэтам, переводчикам и юристам за особо значимые произведения в области литературы и научные исследования в области юриспруденции. Лауреатом Державинской премии 2017 года стала писательница Альбина Нурисламова за книгу «Цена вопроса». Почетные награды получили многие деятели культуры. Были отмечены призами и юные победители творческого конкурса «Старик Державин нас заметил…», который прошел в Лаишевском районе.

Организаторы праздника - Министерство культуры РТ, Союз писателей РТ, Лаишевский муниципальный район, Национальный музей РТ.