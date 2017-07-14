В Казани с 13 по 15 июля проходила шестая международная конференция министров и высших должностных лиц, отвечающих за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС VI). Итогом этой конференции стал «Казанский план действий», за принятие которого успешно проголосовали участники конференции.

Контролировать внедрение в жизнь «Казанского плана» будет Межправительственный комитет по физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС).

- «Казанский план действий» - это не просто документ в области физического воспитания. Он поможет государствам выполнить те шаги, которые приблизят всех к наилучшим результатам и дадут плоды в спорте и здравоохранении, - отметил председатель СИГЕПС, заместитель министра спорта и рекреации ЮАР Герт Остуйзен.

В конференции принимали участие руководители и представители органов исполнительной власти в области спорта 117 государств-членов ЮНЕСКО, а также заинтересованных международных и спортивных организаций, сообщает ИА «Татар-информ». Они обсуждали три ключевых вопроса. Это разработка всеобъемлющей концепции инклюзивного доступа, защита морально-этических принципов и обеспечение максимального вклада спорта в устойчивое развитие и мир.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании МИНЕПС VI отметил, что одним из главных приоритетов политики Татарстана является развитие спорта.

«Для этого Татарстан активно привлекает средства инвесторов. В республике действует более 10 тысяч спортивных сооружений, 12 спортивных команд регулярно участвуют в международных турнирах. Большое внимание уделяется массовому спорту, которым в Татарстане занимается половина населения республики», - отметил Рустам Минниханов.

Последние несколько лет столица Татарстана не раз становилась ареной крупнейших спортивных соревнований европейского и мирового уровня, сказал Президент РТ. Он отметил, что построенные спортивные сооружения доступны для всего населения. По его словам, чем больше вложений делается в инфраструктуру, тем больше отдача в виде здорового поколения.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на пленарном заседании шестой международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), отметил, что обмен опытом на этой площадке имеет исключительное значение для развития мирового спорта.