Более 50 тысяч человек отметили в минувшую субботу Сабантуй, посетив казанские площадки праздника.

Татарский национальный праздник в Березовой роще возле поселка Мирного, по данным УМВД РФ по Казани, посетили 45 тысяч человек, зрителями традиционных скачек на Казанском ипподроме стали еще 6 тысяч горожан и гостей столицы Татарстана.

Подводя итоги Сабантуя-2017 на «деловом понедельнике» в мэрии города, начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов отметил, что безопасность на празднике обеспечивала 1700 сотрудников полиции. «Серьезных происшествий не было. После недели проливных дождей погода порадовала солнцем. Вместе с тем на площадках праздника к медикам поступило около 100 обращений, в основном помощь была оказана на месте», - рассказал Азат Абзалов.

Ключевым моментом праздника стал театрализованный пролог, открывший казанский Сабантуй на главном майдане, в котором приняли участие более 700 артистов. «Праздник открыли высокие гости, среди которых были заместитель генерального директора ЮНЕСКО Нада Аль-Нашиф, Президент РТ Рустам Минниханов», - отметил начальник управления культуры.

Ярким элементом казанского Сабантуя стали национальные подворья, организованные 11 муниципальными районами республики. «Хочу выразить слова благодарности нашим коллегам из районов республики за гостеприимство и традиционный теплый прием, который был оказан всем без исключения гостям», - сказал Азат Абзалов.

Кульминацией соревнований, традиционно проводимых на празднике, стала национальная борьба на поясах куреш. Абсолютным батыром главного Сабантуя республики стал казанец Лениз Абдуллин. Для гостей праздника были организованы традиционные конкурсы и состязания.

Не менее интересно отметили Сабантуй и на Казанском ипподроме. Гости смогли попробовать шурпу, покататься на лошадях, приобрести сувениры и товары народных промыслов, осмотреть выставку машин и техники производства татарстанских предприятий. В вестибюле комплекса организаторы праздника представили продукцию татарстанских сельхозпроизводителей, на территории работало множество летних кафе от районных потребительских обществ республики.

В программе праздника было 11 скачек и заездов. «Борьба была по-настоящему захватывающей, и зрители активно поддерживали участников бегового дня», - отметил Азат Абзалов.

Так, в скачках на приз «Сабантуй-2017» победу одержал мастер-жокей Мырзабек Каппушев на кобыле Арабская Королева, принадлежащей конноспортивному клубу «Динамо». Приз мэрии Казани получил мастер-жокей Максим Кушнаренко на гнедом жеребце Таке Тзе Вин, сообщает kzn.ru.

Завершилось празднование Сабантуя салютом. «По окончании праздника для всех желающих была организована подача спецтранспорта, слаженно сработали комитет по транспорту и ГИБДД Казани», - подчеркнул Азат Абзалов.

В свою очередь руководитель исполкома Казани Денис Калинкин отметил, что казанский Сабантуй посетило не только много казанцев, но и гостей из республики и из-за рубежа. «Было много гостей из ЮНЕСКО, участников международного форума МИНЭПС, который на прошлой неделе проходил в Казани. Поэтому для нас это был не только праздник, но и площадка, на которой состоялось несколько важных официальных встреч», - сказал Денис Калинкин.