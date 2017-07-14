Недавно в нашей стране отметили добрый и теплый праздник - День семьи, любви и верности. Какова роль семьи в российском обществе? Изменились ли ценности наших сограждан? На эти вопросы ответили специалисты.

По данным мониторингового исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представление наших сограждан о главенстве в семье в последнее десятилетие изменилось. В 2005 году 38% россиян видели главой семьи старшего мужчину или (если такового нет) женщину. В 2017-м году приверженцев этой позиции стало почти вдвое больше (60%). В то же время в 2015-м присутствовала точка зрения о том, что никого не следует ставить выше остальных членов семьи и все важные вопросы должны решаться совместно в ходе дискуссий, так считали 35%. В 2017-м тех, кто уверен в этом, стало заметно меньше (20%).

Согласно опросу 62% семейных граждан (женатых или проживающих вместе без регистрации) говорят, что в их семье нет единоличного лидера, принимающего решения. Однако мужские позиции все еще сильны. Так, 29% признали тот факт, что главный в их семье - муж (среди мужчин - 34%, среди тех, кто считает, что главой семьи должен быть старший мужчина, - 61%), жену называют только 7% (среди женщин - 12%).

Среди семейных людей почти все довольны отношениями с супругом или супругой (96%, в том числе 80% они полностью устраивают), тем, как в семье принимаются решения (96%), договоренностями о распоряжении семейным бюджетом (95%), распределением семейных обязанностей (94%). Семейная жизнь в целом также устраивает подавляющее большинство респондентов (94%).

Вопросы материальной обеспеченности находятся на последнем месте в рейтинге, но большинство участников опроса (54%) все же удовлетворительно оценивают этот аспект семейной жизни.

Семья остается для людей крепким тылом. Около трех четвертей респондентов (74% в 2009 году и 78% в 2017-м) ощущают ее поддержку в сложных ситуациях. Однако некоторые признались, что им хотелось бы получать ее в больших объемах (12% в 2017 году). 15% опрошенных считают, что в большей степени сами являются опорой для близких, нежели получают поддержку от них.

Опрос проведен путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.