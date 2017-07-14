Республиканский фестиваль кряшенской культуры прошел 14 июля в селе Зюри Мамадышского района РТ. В этом году праздник проводится в 18-й раз. Ежегодно мероприятие собирает около 60 тысяч человек.

Почетными гостями праздника стали министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, министр здравоохранения РТ Адель Вафин и другие, сообщает ИА «Татар-информ».

Для участия в фестивале приехали делегаты и фольклорные ансамбли из Ногайбекского района Челябинской области, а также из Бакалинского района Республики Башкортостан. На празднике выступили артисты государственного фольклорного ансамбля кряшен «Берменчек», для гостей организовали фольклорный двор, площадки «Кряшенская красавица», «Уголок свахи» для молодежи; желающие могли попробовать блюда национальной кухни и посмотреть конные скачки.

В концертной программе «Питрау-2017» приняли участие 30 кряшенских фольклорных коллективов, а также популярные эстрадные исполнители Венера Ганиева, Иркэ, Данира Сабирова, Резеда Шарафиева, Элвин Грей и другие.