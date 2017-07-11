Во время путешествия по Крыму моя коллекция фотографий необычных объявлений, плакатов, афиш пополнилась интересными кадрами.

В поселке Партенит, у подножия горы Аю-Даг, расположен красивейший парк «Парадиз». К набережной ведет большая гранитная лестница, ступенек там не менее 200. И на этих ступеньках высечены строки бессмертных стихов Пушкина. Как рассказала наш гид Екатерина, стихи появились под ногами отдыхающих не случайно. Лестница длинная, путь от набережной к главному фонтану парка неблизкий. А когда, шагая по ступеням, читаешь стихи Пушкина, подъем не кажется таким утомительным. Кстати, Александр Сергеевич сам прогуливался по этому парку и любовался его красотами.

На тропе Голицына, что проложена на склоне горы Коба-Кая в поселке Новый Свет, встретился забавный рисунок, сделанный на камне. Он предупреждает, что на этой тропе, вырезанной в скале на высоте 30 - 50 метров над уровнем моря, надо соблюдать особую осторожность.

А на заводе шампанских вин, основанном князем Львом Голицыным, запал в душу плакат с классным общечеловеческим призывом: «Нехай вам щастить!», то есть «Пусть вам посчастливится!» Присоединяемся к этому пожеланию.