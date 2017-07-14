С начала старта социального проекта телеканала «Новый Век» «В объективе «ТНВ» - большая семья» прошло уже два месяца. За это время сотрудники «ТНВ» не просто познакомили телезрителей со значительным количеством многодетных семей республики, обсудили с представителями заинтересованных ведомств основные проблемы, но и помогли некоторым семьям их решить. Кроме того, всем многодетным семьям, которые становятся участниками проекта, «ТНВ» организует праздничные выходные в столице Татарстана.

Еще на старте проекта генеральный директор АО ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов заявил: «Наш проект многоаспектный: мы не только собираемся показывать большие семьи татарстанцев, но и обсуждать с представителями разных ведомств вопросы поддержки многодетных семей, искать и находить пути для решения сложных проблем. Если нам удастся выйти на какие-то административные и законодательные решения, это будет идеальный результат проекта».

В эти два месяца многодетные семьи стали главными героями практически всех программ «ТНВ».

Так, одна из самых рейтинговых программ «7 дней» в каждом выпуске рассказывает историю конкретной татарстанской семьи, в которой воспитываются от пяти и более детей.

А двум семьям корреспонденты «7 дней» помогли решить затянувшиеся проблемы.

Например, семья Шигаповых из Зеленодольского района благодаря усилиям съемочной бригады наконец-то смогла получить от Фонда соцстраха РТ долгожданную инвалидную коляску для своего приемного малыша, страдающего тяжелой формой ДЦП.

Казанской семье Гришиных, в которой подрастают восемь детей, после выхода в эфир сюжета власти пообещали улучшить жилищные условия.

Корреспонденты дирекции информационного вещания каждую неделю рассказывают телезрителям о том, как та или иная семья провела свой выходной день вместе с «ТНВ». Эта акция, которую освещают такие популярные программы, как «Новости Татарстана», «Татарстан хэбэрлэре» и «Адымнар», является составной частью большого социального проекта. Счастливые лица малышей и их родителей, которые проводят субботний день в Казани, настолько впечатлили телезрителей, что на «ТНВ» теперь обращаются представители многодетных семей, желающих стать участниками проекта.

В программе «Трибуна «Нового Века» с успехом прошли два ток-шоу на русском языке. В студии «ТНВ» приглашенные спикеры - представители министерств, ведомств, общественных организаций, объединений многодетных семей республики - обсуждали такие актуальные темы, как «Большая семья: «за» и «против» и «Разводы: «за» и «против».

Первое в республике ток-шоу на татарском языке «Таянуноктасы» еженедельно организует дискуссии, темой которых являются значимые и общие для всех семей вопросы. В студии программы уже обсудили такие социальные явления, как развод, профилактика подросткового суицида, выделение земельных наделов многодетным семьям, многоженство и некоторые другие. В оставшиеся до завершения проекта время авторы и ведущие ток-шоу «Таянуноктасы» продолжат обращаться к главной теме этого телесезона.

Реализация проекта «В объективе «ТНВ» - большая семья» продолжается. Каждая редакция готовит свои материалы и сюжеты о многодетных семьях к показу на главном республиканском телеканале. Завершится проект «В объективе «ТНВ» - большая семья», стартовавший 15 мая, в октябре 2017 года большим ток-шоу.

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