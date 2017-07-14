Пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Айрат Мардеев первым финишировал на девятом этапе ралли «Шелковый путь». Вторым с отставанием в 36 секунд финишировал его партнер по команде Дмитрий Сотников. Третьим и четвертым финишировали также камазовцы – Шибалов и Николаев.

По итогам девяти этапов в общей классификации грузовиков первым по-прежнему идет Дмитрий Сотников. Вторым с отставанием в 14 минут 27 секунд идет Антон Шибалов. А Айрат Мардеев после победы на девятом этапе переместился на третье место – отставание 26 минут 30 секунд.