В минувшие выходные на площадке пляжных видов спорта у Дворца водных видов спорта прошел чемпионат России по пляжному регби в рамках третьих Всероссийских пляжных игр.

В этом сезоне под флагом РСДЮСШОР «Динамо» собрались лучшие силы казанского регби и лучшие силы школы «Динамо» по регби. В Казань на этот раз съехались 10 лучших команд России по пляжному регби.

У мужчин в итоге РК «Динамо» (Казань) заняла третье место, а вот первое место завоевала команда РСДЮСШОР «Динамо», переигравшая в финале команду «Дружина» - 6:3. Так динамовцы стали трехкратными чемпионами России.

А вот в финальном матче у девушек казанская команда «Динамо-Энергия» уступила пермской команде «Витязь» и заняла второе место.

22-23 июля в Москве пройдет чемпионат Европы по пляжному регби. В национальную команду России вызваны три спортсменки из Казани: Кристина Кокорина, Гелюза Хабриева и Сабина Амирова.