Житель Семея был оперативно задержан транспортной полицией Алматы-1. Мужчина обратился к правоохранителям по поводу украденного у него дорогого смартфона. Однако, как выяснилось, он сам продал свой же гаджет.

Как сообщили NUR.KZ в пресс-службе ДВД, в понедельник, 12 июня, 23-летний парень из Семея обратился в полицию с жалобой на то, что на вокзале станции Алматы-1 у него якобы украли дорогостоящий смартфон «Samsung J7». Правоохранители сразу же начали расследование, так как в последнее время подобные случаи были редкостью.

Каково же было удивление полицейских, когда они оперативно выяснили, что «потерпевший» лично продал свой же гаджет на городском рынке за 25 тысяч тенге. В результате «пострадавший» сам может оказаться на скамье подсудимых. Ему грозит обвинение за заведомо ложный донос по статье 419 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Наказание, предусмотренное этой статьей, может быть следующим: штраф, исправительные работы или лишение свободы до трех лет.

В настоящий момент правоохранители ведут досудебное расследование.