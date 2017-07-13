На острове-граде Свияжск в Зеленодольском районе Татарстана в здании пожарного обоза XIX века открылись информационно-туристический центр и художественная галерея Свияжского музея-заповедника, сообщает ИА «Татар-информ».

Первый Президент Татарстана, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев сегодня ознакомился с отреставрированными постройками, где поднялся на восстановленную каланчу и полюбовался панорамой острова-града.

В свою очередь во время осмотра здания, начальник отдела по туризму Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Алла Елисеева отметила, что в этом центре каждый турист сможет узнать обо всех видах экскурсионных программ, об интерактивах и мастер-классах. Также каждый желающий может подняться на смотровую каланчу и ознакомиться со Свияжском уже с высоты.

Двухэтажное здание было построено в середине XIX века, корпуса пожарной части и обоза возведены в 1877 году. Ранее утраченная каланча над правым корпусом исторического здания восстановлена. Комплекс зданий пожарного обоза является памятником гражданской архитектуры в стиле эклектики.

В 2015 году здесь началась комплексная реставрация: были отремонтированы кровля и фасады, осуществлена замена окон, дверей, перекрытий полов и потолков. В здании воссозданы лестницы, смонтированы инженерные сети.

Напомним, недавно успенский собор, расположенный на острове-граде Свияжск, на 41 сессии комитета в Кракове вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.