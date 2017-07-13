42 работника ООО «Чистопольагрохим» получили ранее задержанную зарплату на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Межведомственная работа с предприятиями, на которых зафиксированы систематические невыплаты зарплат, платежи в «конвертах», есть задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами приносит свои плоды – работодатели республики погашают долги перед своими подчиненными.

Так, перед 42 работниками ООО «Чистопольагрохим», осуществляющего свою деятельность в отрасли сельского хозяйства, погашена просроченная задолженность по заработной плате на общую сумму 803,3 тыс.рублей.

Работа с организациями и учреждениями, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.