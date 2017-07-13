16 июля в Казани прошли бесплатные тренировки «Зеленого Фитнеса».

Тренировки прошли под темой «Люди в зеленом». Организаторы объявили конкурс: участники должны были прийти на тренировку в максимально зеленом виде. На каждой площадке определили самых «Зеленых участников» и вручили им подарки.

Помимо тренировок на разных площадках прошли мастер-классы. Участники попробовали себя в бачате, в фитнесе на батутах, а также в китайском спортивном направлении Цигун.

Команда проекта «Зеленый Фитнес» приглашает всех желающих заниматься спортом на свежем воздухе в любимых парках Казани. Тренировки проходят бесплатно каждое воскресенье.

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