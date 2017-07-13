Столица Татарстана обошла Тайбэй и Гонконг в заявочной кампании на право проведения международного турнира.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года пройдет в Казани. Международная федерация плавания (FINA) выбрала столицу Татарстана для проведения соревнований.

Презентация города состоялась сегодня, 17 июля, в Будапеште, где в эти дни проходит ЧМ по водным видам спорта. Рассматривались города, претендующие на проведение турниров в 2022 и 2024 годах. Конкурентами Казани были Тайбэй и Гонконг.

«Это очень волнующий момент для FINA, – сказал глава Международной федерации плавания Хулио Маглионе перед тем, как назвать город – хозяин турнира. – Все города, которые претендовали на соревнования, провели очень большую работу и представили блестящие презентации. Хочу поблагодарить их всех. Но мы – спортивная организация. А значит, должны быть победители, в нашем случае – два победителя. И я хочу назвать города. 2022 год – победителем стала Казань».

Затем министр спорта Татарстана Владимир Леонов вышел на сцену, чтобы подписать договор о проведении чемпионата. Он поблагодарил за возможность принять такой турнир.

При этом глава Минспорта РТ еще раз напомнил, что Казань считается спортивной столицей России, а по его личному мнению – вообще является самым лучшим городом земли.

Решение о том, что Казань станет местом проведения чемпионата мира по плаванию на дистанции 25 м, было одобрено единогласно.

Право на проведение международного турнира в 2024 году получил Будапешт.