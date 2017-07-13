Высокогорский район Татарстана примет Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Limon Films Festival – 2017».
Фестиваль пройдет 21 и 22 июля. Его цель — приобщение юных талантов к миру профессионального высокохудожественного кино и телевидения. Победители получат право принять участие в Каннском кинофестивале.
Фестиваль проводят французский холдинг Euro Media Star Group и татарстанский медиахолдинг «Биектау ТВ».
Открытие фестиваля состоится 21 июля в 16.00 в Центральном доме культуры района (пос. ж/д ст. Высокая Гора). Вход свободный.
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