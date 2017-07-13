Праздничная литургия начнет в 9 утра в Благовещенском соборе, после которой верующие во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном совершат крестный ход с чудотворным образом от собора, вокруг Кремля и дальше по указанному маршруту.
 