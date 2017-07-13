21 июля с 10.30 до 11.30 в Казани на улицах Батурина – Карла Маркса – Миславского – Большая Красная до Крестовоздвиженского храма будет временно закрыто движение для транспорта. Связано такое решение городских властей с тем, что 21 июля по этому маршруту пройдет крестный ход в честь явления иконы Божией матери.
Праздничная литургия начнет в 9 утра в Благовещенском соборе, после которой верующие во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном совершат крестный ход с чудотворным образом от собора, вокруг Кремля и дальше по указанному маршруту.
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