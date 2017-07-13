В Татарстане планируется в 2017 году построить 14 тыс. 430 квартир. В столице республики запланировано сдать 4709 квартир в 15 домах «Салават Купере». Согласно очередности, на получение квартир претендуют 3170 человек. Жилья хватает для всех категорий граждан. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Госжилфонда при президенте РТ Булат Гилманов, сообщает ИА «Татар-информ».

С апреля 2016 года начала работать новая схема процедуры распределения жилья. Оставшаяся часть квартир распределяется за месяц до сдачи объекта в эксплуатацию, приблизительно после того, как подрядные организации в ГЖФ РТ направляют извещение о завершении строительства. Это говорит о том, что стройка завершена, нужно оформить документы, пройти строительный надзор. Это по времени занимает около месяца. После получения извещения о завершении строительства ГЖФ добавляет объект на подведение итогов конкурса, с этого дня квартиры ежедневно распределяются.

Квартиры распределяются с учетом накопленных баллов на лицевом счете и поданных заявок. Их количество ограничено только числом возводимых объектов.

Представитель Государственного жилищного фонда рассказал, что у каждого на лицевом счете копятся баллы, исходя из принципа тысяча рублей, положенная за сутки, – это один балл. На основании накопленных баллов выстраивается рейтинг по квартире.

Процедура подачи заявок на конкурс, где разыгрывают квартиры, проходит следующим образом. Человек приходит в представительство ГЖФ, заключает договор соципотеки.

«Он стал членом кооператива, может выбирать жилье, вносить деньги, копить стоимость будущей квартиры. Он копит, пока здесь никакой квартиры нет. Как только до сдачи объекта остается месяц, приходит извещение о том, что нужно обеспечить заявку на интересующий объект. Это можно сделать на личной странице на сайте. По процедуре конкурса идет распределение квартир», –пояснил Булат Гилманов.

На следующий день после подачи заявок становится известно, какую квартиру вы выиграли по итогам конкурса. В течение десяти дней нужно прийти для составления предварительного протокола. После этого остается дождаться, когда исполком выдаст разрешение на ввод. Как только это происходит, нужно забрать акт приема-передачи жилья и ключи, на это отводится 30 дней. После чего оплачивается оставшаяся часть квартиры. Соответственно, сейчас на квартиры во многих домах «Салават Купере» люди могут подавать заявки.

На данный момент готов дом 10-5, 340 квартир в нем уже распределены – в основном это соципотечники, работники предприятий и около 20 семей, которых переселяют из аварийного жилья. Сейчас в исполкоме находится заявка ГЖФ о выдаче разрешения на ввод дома. Как только документ будет получен, на следующий день начинается заселение квартир.

По словам Булата Гилманова, следующими в «Салават Купере» планируется заселить дома 10-7 и 11-4. Так, по последнему сейчас идут внутренние проверки – подрядчик проверяет, все ли доделал, потом предстоит итоговая проверка, выдача заключения, что объект соответствует нормам. Следующими по плану идут дома 10-2, 11-2 и 12-5. Например, последний планируется заселять в августе или ближе к сентябрю.