В Татарстане прошел Всероссийский фестиваль поэзии имени Гавриила Державина. В этом году литературный форум был посвящен 274-летию со дня рождения поэта.

По традиции, фестиваль открылся торжественной церемонией возложения цветов к подножию памятника Державину в Лядском саду Казани. Далее фестиваль продолжился на родине Гавриила Романовича - в Лаишевском районе.

В рамках праздника состоялось вручение Республиканской премии имени Г.Р. Державина. Эта премия присуждается ежегодно писателям, поэтам, переводчикам, юристам за особо значимые произведения в области литературы и научные исследования в области юриспруденции. Лауреатом Державинской премии 2017 года стала писательница Альбина Нурисламова за книгу «Цена вопроса» (Казань, Татарское книжное издательство, 2016 г.).

Кроме того, «за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры» Благодарственными письмами Кабинета Министров Республики Татарстан были отмечены директор Детской школы искусств города Лаишево Валентина Алешина и заведующая отделом комплектования Лаишевской централизованной библиотечной системы Татьяна Шешенина. Нагрудный знак «За достижения в культуре» был вручен заведующей Габишевским культурно-спортивным центром Гульнаре Яруллиной. Были отмечены призами и юные победители творческого конкурса «Старик Державин нас заметил…», который прошел в Лаишевском районе.

Напомним, организаторы праздника - Министерство культуры РТ, Союз писателей РТ, Лаишевский муниципальный район, Национальный музей РТ.