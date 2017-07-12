Казанский Кремль, город Болгар и Успенский собор Свияжска - уже три исторических татарстанских объекта включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Сегодня об этом достижении не только республики, но и всей страны, а также о планах на будущее рассуждает первый Президент Татарстана, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев в интервью ИА «Татар-информ».

За период работы над этими объектами в республике сформировалась профессиональная и работоспособная команда, в которую вошли ученые, историки, архитекторы, строители, реставраторы и организаторы. Эти специалисты, сотрудничая с экспертами ЮНЕСКО, изнутри знают требования, которые предъявляет организация при оценке заявленных объектов.

Минтимер Шаймиев отмечает, что сегодня эта команда может взяться за практически любую историческую ценность на территории России и очень востребована. Свою высокую оценку татарстанские профессионалы получили в Кракове на сессии комитета всемирного наследия, где номинационное досье на Успенский собор Свияжска было названо блестящим.

Однако нынешний успех пришелся не на весь остров-град Свияжск, который не раз номинировался на включение в список ЮНЕСКО. Эксперты решили в ходе тщательного изучения острова, что Свияжск в следствие образования Куйбышевского водохранилища претерпел необратимые изменения. Поэтому на сей раз было решено заявить собор действующего мужского монастыря.

«При этом Успенский собор сохранил редчайшие, уникальные фрески середины 16 века. Посоветовавшись со специалистами, мы договорились сосредоточиться на них. И мы попали в точку! Интересной особенностью фресок являются изображения редчайших художественных образов и, прежде всего, Святого Христофора – избавителя от эпидемий, принявшего христианство и обезглавленного в дальнейшем за приверженность к вере языческим царем. Это уникальное изображение, где Христофор показан с лошадиной головой в отличие от других его изображений в храмах Западной Европы (там с пёсьей головой). Кроме того, это единственное сохранившееся изображение. В российских церквях изображения Христофора повсеместно уничтожены» - подчеркнул Минтимер Шаймиев.

Между тем первый президент республики заметил, что попасть под эгиду ЮНЕСКО - это не значит получить материальную выгоду. ЮНЕСКО не выделяет никаких средств на поддержание объектов, включенных в список. Речь идет об ответственности как рядового гражданина, таки чиновников на всех уровнях власти. Сейчас у ЮНЕСКО появились новые требования - у любого объекта должен быть очень хороший, продуманный план управления. Главное для них, чтобы посещаемость туристами была элементом этого грамотного управления, и чтобы она не повредила объекту всемирного наследия.

Республика уже отчиталась по Казанскому Кремлю. Здесь у экспертов вопросов не возникло. В скором времени предстоит отчитаться по городу Болгар. Однако, интересно, в чьем ведении будет новоиспеченный культурный объект ЮНЕСКО.

«Я думаю, мы находим взаимопонимание. Коль делаем благое дело, мы должны учесть и интересы епархии, и то, каким образом сделать объект всемирного наследия доступным для туристов. Должен отдать должное, владыка Феофан активно участвует в этих процессах. Думаю, что Успенский собор и монастырь сохранят принадлежность епархии. Мы с министерством культуры РТ и епархией рассматриваем возможность проведения службы в храме по большим праздникам, и одновременно создаем в нижнем этаже Никольского собора (рядом с Успенским) музейный комплекс, который обеспечит больший доступ для туристов» - заключил Минтимер Шаймиев.

Эксперты ЮНЕСКО, побывавшие на казанской и свияжской земле, предложили создать музей икон на остров-граде, узнав, что в Казани хранятся уникальные иконы.

«На острове Свияжск создается много интересных музеев - надо отдать должное директору Свияжского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Артему Силкину. Работает научная лаборатория КФУ, большой интерес проявляют художники и другие представители культуры», - рассказал Госсоветник РТ.

Между тем Минтимер Шаймиев поделился своей мечтой: «Мир имеет право узнать больше, например, о татарском национальном празднике Сабантуй или о фестивале русского фольклора Каравон, проводимых в Татарстане, или, например, горловое пение, которым владеют отдельные народы России и так далее. Это же неповторимые ценности, которыми Россия очень богата. Вот этим нематериальным наследием заняться бы...»