18 июля с 8 до 12 ч. Управление Росреестра по Республике Татарстан проведет «Единый день горячей линии», посвященный вопросам регистрации недвижимости, приобретаемой за счет средств материнского капитала.
На вопросы жителей Казани по телефону: (843) 255-25-71 ответит начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Эндже Мухаметгалиева.
Телефоны для жителей иных городов и районов Республики Татарстан размещены на официальном сайте Управления – rosreestr.tatarstan.ru в разделе Обращения граждан – Горячие линии.
Звоните и задавайте свои вопросы.
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