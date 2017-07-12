Автомобили в дни соревнований не смогут проехать только по улице Сибгата Хакима и на отрезке от ул. Декабристов до ул. Бичурина.

Исполком Казани совместно с ГИБДД и оргкомитетом Red Bull Air Race внимательно изучили варианты ограничения движения для автомобилей в дни проведения воздушных гонок и, чтобы минимизировать неудобства для жителей, решили не закрывать движение на Ленинской дамбе и по мосту Миллениум для автомобилей. Однако для пешеходов проход по мостам все же будет запрещен в целях безопасности. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Дамир Фаттахов.

«Мы исходим в первую очередь не из того, как проще, а из того, как бы нам минимизировать сложности для наших жителей. Соответственно, после определенного изучения ситуации и требований оргкомитета, а также наших правоохранительных органов нами было принято решение ограничить движение автотранспорта только по улице Сибгата Хакима, а Ленинскую дамбу и мост Миллениум оставить для проезда наших жителей. Все это связано с определенными мерами безопасности. Небольшое ограничение, связанное с нашими пешеходами, обусловлено тем, что мы впервые такой чемпионат проводим, где будут серьезные, экстремальные полеты над Казанкой, над этими двумя мостами», – отметил Дамир Фаттахов.

Стоит добавить, что непосредственно 21, 22, 23 июля, в дни проведения чемпионата мира, будут введены некоторые ограничения для проезда автомобилей в конкретные временные отрезки.

«Для автомобилей будут введены некоторые ограничения. Все три дня будет ограничено движение автомобилей на улице Сибгата Хакима, со стороны улицы Декабристов, до пересечения с улицей Бичурина. В целом, из нашего опыта, это не должно сильно осложнить движение по нашему городу. Во-первых, это выходной, во-вторых, еще раз говорю, это не вся улица Сибгата Хакима, а часть от Декабристов до Бичурина. Ограничение позволяет найти удобный проезд, объезд для наших жителей и всех тех, кто едет на “Квартал” или со стороны Миллениума», – подытожил спикер.

На улице Сибгата Хакима 21 июля будет ограничено движение автотранспорта с 8.30 до 18.30, 22 июля с 10.30 до 19.00 и 23 июля с 8.30 до 17.00 от улицы Декабристов до улицы Бичурина.