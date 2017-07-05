Земля будет использована для формирования финансовой базы фонда и оказания поддержки пострадавшим в результате банковского кризиса.

Республиканский фонд поддержки (РФП) получил в собственность земельный участок, выделенный Республикой Татарстан для формирования финансовой базы фонда и последующего оказания поддержки пострадавшим, сообщает пресс-служба РФП.

Ожидается, что сегодня Росреестр по РТ передаст документы, подтверждающие переход права собственности Республиканскому фонду поддержки.

«Сделан очередной важный шаг на пути к основной цели существования Фонда — формированию средств для оказания поддержки пострадавшим. На данный момент Фонд продолжает аналитическую работу по определению приоритетных групп лиц, нуждающихся в поддержке, а также рассматривает различные варианты застройки территории для определения оптимальной финансово-экономической модели», — прокомментировал исполнительный директор РФП Рустем Ибрагимов.

Площадь земельного участка, переданного РФП Министерством земельных и имущественных отношений, составляет 759 га. Участок располагается в Казани, в районе Аракчино. За счет реализации данной территории РФП планирует сформировать финансовую базу, необходимую для поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций и недобросовестных застройщиков, осуществляющих деятельность на территории Татарстана. На данный момент проводятся организационные и технические мероприятия по подготовке участка.