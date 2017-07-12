Московский районный суд Казани в заочном порядке рассмотрел иск прокурора в защиту жилищных прав 80-летней жительницы города.

Установлено, что 16 декабря 2016 года пенсионерка продала однокомнатную квартиру на ул. Декабристов. После продажи квартиры предприимчивые покупатели вывезли женщину в село Базяково Алексеевского района, а ее квартира оказалась перепродана третьим лицам.

Как показала судебно-психиатрическая амбулаторная экспертиза, в момент продажи единственного жилища пенсионерка не могла понимать значение своих действий и руководить ими.

Таким образом, пенсионерка лишилась жилища вследствие мошеннических действий со стороны 44-летнего мужчины. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), которое передано с обвинительным заключением в Московский районный суд Казани, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.

В целях защиты жилищных прав пенсионерки прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора купли-продажи квартиры недействительным, об истребовании квартиры из незаконного владения и выселении нынешних собственников без предоставления другого жилого помещения, о восстановлении права собственности на квартиру за пенсионеркой.

Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.