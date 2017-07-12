Второй этап чемпионата России по пляжному футболу завершился в столице РТ. Соревнования проходили в рамках III Всероссийских пляжных игр.

Команды сыграли 20 матчей, в которых забили 176 голов и выдали среднюю результативность в 8,8 мяча за игру. А самая результативная игра - «Спартак» (Москва) - «ЭЛМОНТ» (Королев), 8:4. В итоге первое место держит столичный ЦСКА (24 очка), второе - питерский «Кристалл» (23 очка), третье - московский «Локомотив» (21 очко).

Читатель может и возразить, мол, количество мячей никак на зрелищность не влияет. Зато влияют условия игры: небольшой прямоугольник взрытого песка (в четыре раза меньше обычного футбольного поля) просто обязывает к техничной игре. Чеканка мяча, удары через себя, активная игра голкипера, перепасовки, да и кроссы тоже никто не отменял. Насчет активной игры голкипера: Михаил Августов, страж ворот питерского «Кристалла», даже забил гол со штрафного! В пляжном футболе вратари нередко забивают.

Так или иначе, пляжный футбол - зрелище крайне захватывающее. Не успеваешь моргнуть глазом, а игра уже у других ворот. Или, наоборот, на секунду игра замирает: оппоненты сверлят друг друга взглядами, защитник еще раскачивается влево-вправо. Хочет заблокировать передачу корпусом, но складывается впечатление, что на самом деле он просто гипнотизирует нападающего. Или неожиданные контратаки-кроссы к чужим воротам - по перепаханному-то песку! Отскоки мяча от неровного поля - как неожиданные развязки в триллерах, где главная жертва - вратарь. К тому же близость зрителей к полю позволяет уловить разговоры и выкрики футболистов, прочувствовать игру во всей ее заряжающей атмосфере. Поэтому и складывается впечатление, что пляжные футболисты могут многому научить коллег по футболу большому.

Хотя какой футбол большой - это еще вопрос! Последнее мало-мальское достижение нашей сборной по футболу обычному - бронза на Евро-2008. А у сборной по пляжному футболу, созданной в 2007 году, в активе 13 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей на европейской и мировой аренах. Почему бы не сделать пляжный футбол национальным видом спорта?

Также завершился финальный этап первенства среди женщин, где у брянского «Драйва-32» первое место выиграла питерская «Звезда», третье вырвала «Альфа-09». А вот татарстанская «ДЮСШ Вахитовского района» уступила во всех матчах, да еще и «помогла» «Звезде» в самой результативной игре женского чемпионата - 3:12. Женщины наколотили в сетки ворот 170 мячей за те же 20 матчей и не сильно уступили мужчинам в средней результативности - 8 мячей за игру.