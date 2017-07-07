Этот овощ незаменим при диетическом питании. В нем много клетчатки и минимум калорий. Но это не означает, что невкусный, он может быть и сладким, и соленым, и острым. Речь - о кабачке. Можно готовить его с мясом, любыми овощами, грибами, а также фруктами и молочными продуктами. Вкусовые качества кабачка от такого соседства станут только богаче. Мы постараемся вам это доказать.

Салат летний

Ингредиенты: молодой кабачок - 1 шт., клубника - 200 г, куриное филе - 1 половинка, свежая мята и базилик - по 2 веточки, 0,5 лимона, оливковое масло - 2 ст. ложки, миндальные лепестки - 1 ст. ложка, соль и перец по вкусу.

Куриное филе обжарить на растительном масле со всех сторон до готовности. Посолить, поперчить. Как остынет, нарезать на тонкие ломтики. Кабачки нарезать овощерезкой на тонкие лепесточки и замариновать в лимонном соке вместе с нарезанной мятой и базиликом. Клубнику порезать на четыре части. В салатницу сложить филе, кабачки, клубнику и полить все растительным маслом, при необходимости посолить, поперчить. Аккуратно перемешать.

Кабачково-мясные оладьи

Ингредиенты: кабачок - 1 шт., фарш говяжий - 300 г, яйцо - 1 шт., манная крупа - 2 ст. ложки, лук репчатый - 1 шт., соль, любая любимая приправа, растительное масло для жарки, молоко - 50 г.

В миску сложить натертый кабачок, фарш, яйцо, манку, измельченный лук, соль, приправы, молоко и все хорошенько вымесить. Смесь брать большой ложкой и выкладывать на сковороду с раскаленным маслом, обжарить с двух сторон до румяной корочки. Затем довести до готовности в микроволновке 3 минуты. Подавать с отварным картофелем на гарнир.

Мороженое с кабачком, апельсином и черникой

Ингредиенты: кабачок - 0,5 шт., апельсин - 1 шт., сахар - 100 г, вода - 1 стакан, черника - 0,5 стакана, пломбир - 600 г (по 100 г на порцию).

В кастрюлю вылить воду, добавить сахарный песок, вскипятить и проварить 5 минут, периодически помешивая. В это время кабачок нарезать на маленькие кубики, то же самое проделать с апельсином. Высыпать продукты в сироп, проварить 5 минут и выключить. Остудить полностью. В порционную вазочку выложить мороженое, на него вылить кабачково-апельсиновую смесь, посыпать черникой и тут же подавать на стол.

Приятного аппетита!