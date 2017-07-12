Всероссийский молодежный форум «Золото тюрков», который пройдет в Татарстане с 10 по 14 сентября, открыл прием заявок. Масштабная образовательная площадка, работа которой посвящена сохранению историко-культурного наследия тюркских народов, готова принять активных молодых людей от 18 до 30 лет.

«Золото тюрков» - это первая и единственная в России подобная площадка. Форум пройдет в два этапа. Региональный этап предполагает конкурсный отбор в регионах России, по итогам которого будут сформированы делегации из 15 субъектов страны для участия во всероссийском этапе форума в Казани, сообщает ИА «Татар-информ».

Участников всероссийского форума молодежи «Золото тюрков» ждет насыщенная образовательная и культурная программа, которая позволит окунуться в историю, быт, культуру и традиции тюркоязычных народов. В программе предусмотрена презентация новых идей и проектов участников из разных регионов, а также встречи с ведущими российскими экспертами и успешными деятелями культуры, науки и бизнеса, которые поделятся с молодежью своей историей успеха. Заявки принимаются до 4 августа.