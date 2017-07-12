Вся первая декада июля выдалась холоднее обычного на 3 градуса. А дождей налило больше месячной нормы - более 70 мм. Очень дождливым было и лето в 2007 году, но тогда в среднем выпало меньше - 53 мм. О приметах середины июля рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Пониженный температурный режим и обильные дожди оказались крайне неблагоприятными для сельского хозяйства - сдерживали развитие теплолюбивых культур и опыление озимой ржи. Дождливая погода мешала работам по уходу за посевами и заготовке кормов. Обилие осадков стало причиной переувлажнения почвы и в сочетании с штормовым ветром привело к полеганию посевов зерновых и зернобобовых культур. Избыток влаги нарушает водно-воздушный баланс почвы, корневая система растений страдает от недостатка кислорода.

В разгар лета ближайший приметный день - 14 июля, день Кузьмы и Демьяна. Он связан с огородными работами. Ближе к середине июля с особым рвением пропалывают грядки, прореживают посадки и начинают выборочно выкапывать корневые овощи «на первые щи». Что интересно, женщины на Кузьму успевали не только справиться с огородом, но и отметить чисто женский праздник - Кузьминки. Ходили в гости, в складчину готовили растительную пищу, пили домашнее пиво из солода.

Далее с радостью ждали день Андрея Наливы, который наступал 17 июля. В церковном календаре в этот день вспоминают иконописца Андрея Рублева, причисленного к лику святых. Некоторые написанные Рублевым иконы считались чудотворными уже при жизни мастера.

Народное прозвание Андрей Наливной связано, видимо, с тем, что к этой поре наливались озимые хлеба на полях. Считалось, что «на Андрея озими в наливах дошли, а батюшка овес лишь до половины дорос». С интересом наблюдали за гречихой, ибо «овес-то в кафтане, а на грече и рубахи нет», то бишь «греча только на всходе». Пролившийся в этот день дождь назывался андреевским. Наблюдали: начинающая желтеть листва деревьев обещала, что осень будет ранней.

18 июля вспоминают еще одну интересную личность. Преподобный Афанасий Афонский был славен тем, что возвел монастырь на святой горе Афон - Великую Лавру. Афанасий известен как основатель обустройства жизни монахов, в монастыре велись строгие богослужения. После смерти преподобный был причислен к лику святых.

В день Афанасия Афонского следили за месяцем на небе: «Коли месяц на восходе играет - быть урожайному лету». Если облака на Афанасия желтые, похожие на медь, будет сильный затяжной дождь. С вечера радуга - утром ждать хорошую погоду, утром радуга - погода будет дождливая. Если на листьях клена образовались капельки, быть три дня сырости.