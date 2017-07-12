В рамках благотворительного марафона «Строим хоспис вместе», проводимого Фондом имени Анжелы Вавиловой, за месяц татарстанцы собрали 1 млн 923 тыс. 410 рублей. При этом общая стоимость строительства составляет 250 млн рублей. Новый хоспис позволит разместить 98 тяжелобольных взрослых пациентов и расширить детское отделение первого хосписа до 40 койко-мест.

Новый хоспис будет занимать более одного гектара земли. Уже ведутся переговоры с правительством республики по поводу участка, который расположен недалеко от первого хосписа, сообщает ИА «Татар-информ».

«Около двух миллионов мы собрали малыми силами. Мы добились того, что жители Татарстана с пониманием относятся, вносят свои средства и оказывают помощь и физически, и морально. Помогают продуктовым набором и памперсами, то есть люди поняли, что это нужно», - отметил председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

На данный момент первый хоспис существует за счет государственного финансирования и пожертвований. В сутки одно койко-место обходится в 5 тысяч рублей.

«50 процентов нашего финансирования - это госзаказ по линии ОМС, это 1700 рублей на человека в сутки. Остальная часть - это благотворительные пожертвования», - рассказал Владимир Вавилов.

«Фонд использует всевозможные действия для сбора средств - это социальное предпринимательство и благотворительные акции. Мы делаем все, чтобы у наших больных была достойная жизнь. Мы не только проводим обезболивание, но и отвозим в больницу к специалистам, ставим стому при кишечной непроходимости, поддерживаем печень, прокапываем сердечные препараты и так далее. Насколько можно, протягиваем жизнь и облегчаем ее», - добавил руководитель Фонда имени Анжелы Вавиловой.

В хосписе все сделано для создания домашней обстановки. В палатах есть кулер с водой и холодильник, а рядом с кроватями стоят диваны, чтобы родственники больных могли отдохнуть. Кто-то приходит сюда как в дневной стационар, а для кого-то это место становится домом, в котором суждено провести последние дни жизни.

Сейчас в хосписе трудятся 80 человек, 70 из которых - медперсонал. Здесь есть врачи, психолог, психотерапевт и социальный работник. Большую помощь оказывают волонтеры разных профессий, которые играют с детьми, читают им книги, помогают взрослым пациентам.

«Те люди, которые пришли в хоспис, уже отсюда не уйдут. Здесь своя аура, своя философия, которая завлекает. Потому что нет ничего более святого, чем оказывать помощь тяжелобольному пациенту, будь то ребенок или взрослый. Когда пациент беспомощный, когда он не может ни поесть, ни помыться, оказываешь ему помощь - и как будто грех с себя снимаешь или выполняешь обязательства перед миром. Я рад, что у нас практически нет «текучки». Хотя в других хосписах по России уже через год обновлялся весь персонал. То есть происходило профессиональное выгорание, и часто люди уходили», - рассказал Владимир Вавилов.

Благотворительный марафон «Строим хоспис вместе» стартовал 12 июня, завершится он 30 августа большим гала-концертом.