8 июля 2017 года наверняка станет значимым днем в семейной истории Батровых: в минувшую субботу многодетная семья из Кукмора провела незабываемый выходной день вместе с ТНВ.

В этот день сама природа была на стороне путешественников. Дождь, конечно, пытался внести свои коррективы, но по счастливой случайности проливался исключительно тогда, когда Батровы в автобусе перемещались по городу. И поэтому не смог им помешать гулять по зоопарку и смотреть на Казань «свысока» с колеса обозрения. А в аквапарке погода и вовсе перестала волновать: горки и другие аттракционы лихо осваивались малышами из большой и дружной семьи.

Римма и Вячеслав Батровы вместе уже 20 лет. В далеком 1998 году судьба свела их на дискотеке в Доме культуры Кукмора. Никто тогда и не догадывался, что танец, на который Вячеслав осмелился пригласить красавицу Римму, станет судьбоносным: спустя короткое время после знакомства Римма и Вячеслав поженились.

Римма всегда мечтала о большой семье, справедливо полагая, что дом должен быть наполнен детскими голосами. Задолго до замужества в своих девичьих мечтах она видела себя хозяйкой большого дома и многодетной мамой. Правда, в то, что так и будет, не верилось. А теперь Римма счастлива от того, что все ее мечты сбылись. Счастлива она и от того, что все эти двадцать лет с ней рядом такой надежный человек, как ее Вячеслав, с которым не страшно растить девятерых детей.

Вячеслав в семье, конечно же, кормилец. В 19 лет он окончил профессиональное училище, получив квалификацию под редким и непривычным названием «свойлачивальщик». Однако все становится понятным, когда узнаешь, где работает Вячеслав: на знаменитом Кукморском валяльно-войлочном комбинате. Своей профессии он не изменяет более 20 лет.

Римма же сейчас работает в сельхозтехникуме, который в свое время не смогла окончить из-за растущей семьи: каждый маленький Батров нуждался во внимании мамы.

В этой многодетной семье царит полное равноправие, несмотря на то, что отец - главный добытчик, а мама - строгий воспитатель. Но Батровы считают, что при принятии важных для жизни семьи решений необходимо учитывать мнение каждого. В этой семье не только сообща принимают решения, но и отдыхают дружно, все вместе.

Этому помогает общее увлечение - любовь к спорту. Зимой вся семья регулярно встает на лыжи, которые принципиально не берут напрокат. Каждому члену семьи, невзирая на возраст и на высокую цену, приобрели собственную пару лыж. Родители уверены, что здоровье детей - самое главное и по-настоящему дорогое.

Лыжными прогулками или волейболом на свежем воздухе младшие Батровы не ограничиваются.

Так, 16-летняя Снежана успешно занимается самбо, завоевывая призовые места. 11-летний Тимур увлекается боксом, а Виктория, которой исполнилось 12 лет, уже приняла участие в различных соревнованиях республиканского уровня по карате.

А любимое летнее развлечение Батровых - поход в лес за грибами и ягодами. Как правило, такие семейные вылазки - не просто сбор даров леса, но и веселые пикники.

И вот благодаря ТНВ минувшие выходные прошли у Батровых по новому сценарию. И такое времяпровождение им явно понравилось.

«Это был такой крутой день! Мы никогда так не веселились», - поделилась впечатлениями 12-летняя Виктория Батрова.

А ее мама Римма добавила: « У нас очень много впечатлений от этого дня. Самостоятельно мы бы никогда не выбрались в Казань всей семьей. А теперь мы целый год будем говорить о том, как провели выходной день все вместе в Казани. Спасибо за это ТНВ!»

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