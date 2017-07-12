Лето - пора отпусков не только для взрослых, но и для детей. Для ребят это отдых от школы, например, в ДОЛ - детском оздоровительном лагере. Специалисты Роспотребнадзора по Республике Татарстан подготовили ответы на наиболее частые вопросы родителей, связанные с организованным загородным отдыхом школьников.

Разрешается ли детей привлекать к каким-либо видам работ в детском оздоровительном лагере?



Согласно п. 11.9 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» с учетом воспитательной и оздоровительной направленности ДОЛ в соответствии с возрастом детей возможна организация следующих видов работ. Для детей 7 - 13 лет допускается уборка постели под наблюдением воспитателя; для детей старше 14 лет - уборка спальных комнат, дежурство по столовой (сервировка обеденных столов, уборка грязной посуды, уборка обеденного зала). Также, руководствуясь п. 11.10. СанПиН 2.4.4.3155-13, не разрешается привлекать детей к работам, связанным с большой физической нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей, пилка дров, стирка постельного белья и других) и опасностью для жизни (мытье окон, протирка светильников и других); к уборке мест общего пользования: лестничных площадок, пролетов и коридоров; к мытью полов с применением моющих и дезинфекционных средств; к выполнению опасных в эпидемиологическом отношении видов работ (уборка санузлов, умывальных комнат, уборка и вывоз отбросов и нечистот, обработка чаши бассейна и других).

Как в детском оздоровительном лагере должны быть оборудованы спальные комнаты?

Согласно п. 4.7 СанПиН 2.4.4.3155-13 спальные комнаты должны быть отдельными для мальчиков и девочек и оборудованы стационарными кроватями.

В каждой спальне рекомендуется устанавливать тумбочки, стулья (табуреты), стол, шкаф (шкафы) для хранения одежды и обуви. Мебель должна иметь покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Допускается использование двухъярусных кроватей при условии соблюдения нормы площади на одного ребенка и числа проживающих в комнате.

Какие продукты можно передать ребенку в родительский день?

Согласно п. 14.10 СанПиН 2.4.4.3155-13 примерный набор продуктов питания, разрешенный для передачи детям посетителями, в том числе родителями и законными представителями детей, устанавливается руководителем детского оздоровительного лагеря. Примерный набор продуктов не должен содержать пищевые продукты, которые не допускается использовать в питании детей.

Пищевые продукты, которые не допускается использовать в питании детей:

- консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток,

- жаренные в жире (во фритюре) пищевые продукты и кулинарные изделия, чипсы,

- молочные продукты, творожные сырки с использованием растительных жиров,

- молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров,

- кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты) и кремы,

- пищевые продукты с истекшим сроком годности и признаками недоброкачественности,

- остатки пищи от предыдущего приема пищи, приготовленной накануне,

- любые пищевые продукты домашнего (непромышленного) изготовления, а также принесенные из дома (в том числе при организации праздничных мероприятий, праздновании дней рождения),

- первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления,

- паштеты и блинчики с мясом и творогом,

- сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы,

- квас, газированные напитки,

- плодоовощная продукция с признаками порчи,

- маринованные овощи и фрукты (огурцы, томаты, сливы, яблоки) с применением уксуса, не прошедшие перед выдачей термическую обработку,

- кофе натуральный,

- тонизирующие напитки, в том числе энергетические напитки, алкоголь,

- холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья,

- ядра абрикосовой косточки, арахиса,

- карамель, в том числе леденцовая,

- продукты, в том числе кондитерские изделия, содержащие алкоголь,

- жевательная резинка.