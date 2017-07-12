Управление Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани напоминает страхователям, что ежемесячную отчетность по форме СЗВ-М за июнь необходимо представить до 17 июля 2017 года включительно.

Отчетность представляется на застрахованных лиц, работающих:

- по трудовому договору;

- по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг, на выплаты по которым начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

При отсутствии вышеуказанных условий СЗВ-М не представляется.

Результат приема ежемесячной отчетности отражается в протоколе проверки. Если в протоколе проверки указаны ошибки, то необходимо в течение пяти рабочих дней устранить имеющиеся расхождения.

Основные виды ошибок, допускаемые страхователями:

- неверный СНИЛС;

- ошибки в ФИО.

От достоверности представляемой отчетности в ПФР зависит индексация пенсии пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность. Имеются случаи, когда страхователь продолжает включать застрахованных лиц в ежемесячную отчетность после их увольнения.

Кроме того, в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях добавлена новая статья (15.33.2), которая предусматривает, что за непредставление в установленный законодательством срок либо отказ от представления в органы ПФР оформленных в установленном порядке сведений (документов), необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, а также за представление в неполном объеме или в искаженном виде должностное лицо привлекается к административной ответственности путем наложения штрафа в размере от 300 до 500 рублей.