В этом году в Казани и Набережных Челнах установят специальные контейнеры для опасных отходов на общую сумму 7 млн рублей. Средства предусмотрены в республиканском бюджете в рамках госпрограммы.

На покупку предназначенных для Казани контейнеров для опасных ТКО уйдет более 4 млн рублей, а предназначенных для Набережных Челнов - свыше 2 млн рублей, сообщает ИА «Татар-информ».

В последующие годы данные контейнеры для опасных отходов должны появиться в каждом сельском поселении и районном центре Татарстана.