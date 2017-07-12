На покупку предназначенных для Казани контейнеров для опасных ТКО уйдет более 4 млн рублей, а предназначенных для Набережных Челнов - свыше 2 млн рублей, сообщает ИА «Татар-информ». 

В последующие годы данные контейнеры для опасных отходов должны появиться в каждом сельском поселении и районном центре Татарстана.