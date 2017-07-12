Уникальный спектакль состоялся в среду на сцене Казанского театра юного зрителя. В роли актеров здесь пробовали себя 15 ребят с ограниченными возможностями здоровья и из неблагополучных семей. На суд зрителей была представлена философская притча Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».

Эта открытая репетиция, как назвала мероприятие режиссер-постановщик детских направлений ТЮЗа Луиза Чемерчева, стала первой ласточкой в подобном деле. Ведь до сих пор такие дети не только никогда не выступали на сцене, но даже и не мечтали о походах в театры. Не секрет, что многие родители стесняются своих особенных детей, у которых тоже, несомненно, есть нераскрытые таланты. Работа с такими ребятами стала возможной благодаря гранту, который ТЮЗ выиграл в этом году. Так появился проект «Создавая театр».

- В рамках проекта мы весь год проводили мастер-классы для детей. А когда этого нам показалось мало, решили организовать инклюзивную творческую лабораторию и показать, что театр может быть доступен для всех, в том числе и для особенных детей. Благодаря волонтерам ТЮЗа и благотворительному фонду «Альпари» проблем с поиском актеров не возникло. Репетиции продолжались целый месяц, по два раза в неделю. Конечно, это было непросто, но мы чувствовали огромное желание детей учиться актерскому мастерству и, что самое ценное, большую поддержку родителей. Например, исполнитель главной роли Тимофей Шайхутдинов уже на второй репетиции знал весь текст, - рассказала куратор проекта Луиза Чемерчева.

Несмотря на сложность и философию произведения, проникновенная, искренняя игра юных актеров с первых минут не оставляла зрителя равнодушным. Ведь проблема самосовершенствования и безграничной духовной свободы этим детям знакома как никому другому. В конце спектакля у редкого зрителя не блестели на глазах слезы… Зал аплодировал стоя. Работа ребят была отмечена не только бурными овациями. Каждому актеру благотворительный фонд подарил цветы, а одна из сотрудниц нашей редакции - книги сказок.

Кстати, родители в спектакле тоже играли, а точнее, помогали детям, которым было сложно передвигаться по сцене. Ирина Биктагирова, мама Салавата, одного из актеров, после спектакля призналась:

- Я очень долго решалась на этот проект, потому что считаю, что у меня самый непростой ребенок. Но сейчас я в полном восторге, эмоции переполняют… Особенно рада за те успехи сына, которые были достигнуты в ходе репетиций.

Режиссером постановки стала молодой педагог ТЮЗа Дарья Хуртина. Для нее эта работа стала первой в стенах театра. После спектакля юные актеры буквально облепили своего режиссера. Видно было, что за это время они очень сдружились с ней. И родители, и дети благодарили Дарью и Луизу за возможность участия в проекте и за ту атмосферу любви, что царила во время репетиций.

«Дети - это всегда особенный труд. А учитывая, что у нас особенные дети, я понимаю, что педагогам было тяжело вдвойне», - поделилась своими эмоциями мамы юной актрисы Полины.

В планах инклюзивной творческой лаборатории - поставить полноценный по продолжительности и пластическим этюдам спектакль. О том, чтобы выйти на широкую аудиторию, речи пока не идет - все упирается в организационные моменты.

Правда, если очень захотеть, возможно все. Это уже доказали на прошедшей открытой репетиции юные актеры и своим родителям, и педагогам, и себе.