Шестая международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС VI), открылась вчера в Казани.

В мероприятии принимают участие руководители и представители органов власти в области спорта 117 государств - членов ЮНЕСКО, а также заинтересованные международные организации.

В ГТРК «Корстон» эксперты со всего мира - около 700 делегатов - собрались на двух секционных заседаниях. Участники конференции обсуждают всеобъемлющую концепцию инклюзивного доступа и защиту морально-этических принципов в спорте.

Конференция проводится под эгидой ЮНЕСКО начиная с 1976 года, сообщает ИА «Татар-информ». Основными целями МИНЕПС является оценка международных событий в сфере физического воспитания и спорта и разработка стратегий, соответствующих принципам, закрепленным в Международной хартии физического воспитания и спорта, Олимпийской хартии и других международных документах.

Итогом МИНЕПС должен стать план действий, которому будут следовать все профильные министры. Мероприятие строится вокруг трех основных тем: разработки комплексного видения инклюзивного доступа для всех, максимального увеличения вклада спорта в обеспечение устойчивого развития и мира, защиты чистоты спорта.

Конференция в Казани, где министры спорта со всего мира соберутся под флагом ЮНЕСКО, поможет снять допинговые подозрения в отношении России. Всему миру будет продемонстрировано реальное положение дел в российском спорте на примере Татарстана. Форум завершит работу завтра.