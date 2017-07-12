Национальный праздник Сабантуй, приуроченный к окончанию посевных работ, пройдет завтра в Казани. Главные площадки проведения праздника - Березовая роща вблизи жилого массива Мирный и международный конноспортивный комплекс «Казань».

В Березовой роще мероприятия начнутся в 10.00. На главном майдане в 11.00 будет представлен театрализованный пролог с красочными зарисовками о традициях татарского народа. Потом свою силу продемонстрируют лучшие батыры Казани и Татарстана. Для всех желающих будут организованы соревнования по поднятию гирь, городошному спорту и другие традиционные для Сабантуя конкурсы.

На сцене главного майдана пройдет концертная программа с участием звезд татарской эстрады и мастеров искусств РТ. Муниципальными районами совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ на территории Березовой рощи будут оборудованы сельские подворья.

К вечеру народные гулянья продолжатся в международном конноспортивном комплексе «Казань». Зрителей ждут скачки, а также выступления звезд татарской эстрады. Для гостей праздника будут работать летние кафе и множество торговых точек, где можно выбрать изделия народных промыслов, татарские кулинарные изделия.

С 6.00 до 17.00 будет организовано одностороннее движение по автомобильной дороге, ведущей от Оренбургского тракта по направлению к майдану в Березовой роще Приволжского района Казани; по Фермскому шоссе будет организовано пешеходное движение. Ограничат парковку транспортных средств по Фермскому шоссе, на участке от ул. Ново-Давликеевской до ул. Гареева, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Транспортное обслуживание населения в день проведения Сабантуя включает подачу автобусов к остановочным пунктам «39-й квартал», «10-й микрорайон», «Ст. метро «Пр. Победы», «Концертный зал филармонии», «Оренбургский тракт», «Ул. Глазунова». В перевозке гостей праздника в Березовую рощу Приволжского района и на международный конноспортивный комплекс 2Казань» будут задействованы 65 автобусов. Автобусы начнут ходить с 8.00 до полного окончания праздничных мероприятий. Перевозка жителей осуществляется по тарифам на внутригородские перевозки с предоставлением права льготного проезда для отдельных категорий пассажиров.

Работа маршрутов троллейбуса №3 «Ул. Академика Глушко, 15 - Речной порт» и автобуса №83 «КАИ - Пр. Победы» будет организована по графику рабочего дня.

Также на Сабантуй в Березовой роще можно добраться на электричке. На маршруте Казань - Аэропорт курсируют 8 пар пригородных электропоездов.