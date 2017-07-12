Эти мероприятия призваны наполнять общественные пространства интересными событиями, чтобы горожане могли отдыхать не только на даче по выходным и их досуг был разнообразным. В нашем репортаже - «Культурная среда» глазами корреспондентов «Казанских ведомостей».

Первое, что сделали наши корреспонденты, - позвонили по телефону 236-42-93, чтобы уточнить, в каких парках Казани в эту среду ожидаются культурные мероприятия. Нам назвали «Континент», что в Ново-Савиновском районе. Судя по программе, в 16.00 ожидались очередные занятия на свежем воздухе клуба «Жизнелюб», в том числе «Литературный дворик» и концерт творческих коллективов ДК «Северный» и ДК «Кадышево».

На удачу организаторов и на счастье отдыхающих, в этот день стояла теплая и сухая погода. На парковой площади, где должен был пройти концерт, немноголюдно. А вот на игровой площадке не протолкнуться - детвора резвится под присмотром мам, пап, бабушек и дедушек, используя каждую минуту солнечного дня без дождика.

За полчаса до назначенного времени к центральной площади стали подтягиваться «жизнелюбы». Всего их в этот вечер было человек 15, не больше. Конечно, дачный сезон, все на грядках. Те, кто не имеет заветных соток, сидели в тенечке и ждали праздника.

- Мне сказали, что только «Литературный дворик» будет, - заявила пожилая женщина в розовой шляпке. - Но сразу предупредили, что никаких поэтов и доморощенных авторов не будет. Привезут книги неновые для библиотеки на улице, ее еще как-то по-иностранному смешно называют. Что-то похожее на «буку».

- Эх, грамотейка! - рассмеялся сосед дамы в розовой шляпке. - Могла бы уже выучить: «буккроссинг». Мне внук объяснил, что это такое. По молодости, еще в 60-е годы, довелось мне жить в общежитии. Так вот в красном уголке был еще уголок - для чтения. На полке стояли книги. Каждый желающий брал, читал и возвращал на место. В то время совестливый народ был, насовсем книгу не забирали, а только почитать. Я в прошлый раз подходил, смотрел, что буккроссинг предлагает: почти все книги из разряда «оставить неохота, а выкинуть жалко».

- Я слышала, в каком-то парке танцы для ветеранов организовали, - включилась в разговор еще одна пожилая собеседница, судя по наряду, татарочка. - Очень танцевать люблю, молодая старалась ни одного выходного не пропускать, в парк Горького ездили с подружками. И сейчас бы косточки поразмяла на свежем воздухе.

Оживленный разговор прервала миловидная женщина, судя по всему, руководительница одного из детских коллективов.

- Ну что ты будешь делать, света нет! - в сердцах обратилась она к ожидавшим начала мероприятия «жизнелюбам». - Вначале электрика ждали больше получаса, а когда он все-таки появился, оказалось, нужный инструмент с собой не захватил.

Сейчас пошел за ним, а это еще полчаса.

- Кстати, - добавила женщина, - у вас сегодня только «Литературный дворик», поэтому решили его совместить с нашим концертом. Чтобы не затягивать мероприятие.

В это время звукорежиссер наконец-то проговорил в микрофон заветное «раз-два-три, раз». Значит, электрик принес-таки свой инструмент. Народ стал подтягиваться к импровизированной сцене.

Музыка совершила свое маленькое чудо. Как только прозвучали первые аккорды и девочки из вокальной группы «Шлягер» запели, народ оживился. Музыка - это объединяющая сила, что и говорить. А на выступление талантливых мальчишек и девчонок всегда приятно смотреть. Через 10 минут артисты уже были в плотном полукруге зрителей.

К слову, юные артисты и их руководители были, пожалуй, единственными, кто приехали в этот день в парк не для галочки, а потому что любят дело, которым занимаются. Они пели и танцевали от души, самозабвенно. Зрители отвечали им овациями. Но для полноты ощущений все же не хватало взрослых артистов. Видимо, бесплатно работать старшие коллективы не хотят, а может, дачные заботы их отвлекают.

Полноценный «Литературный дворик» в этот вечер так и не состоялся: читать стихи было некому. Да и не смогли бы чтецы перекричать концертную музыку. Пенсионеры, если честно, несильно переживали. Они с радостью хлопали в ладоши в такт музыке, поддерживая юных артистов. А дети пели о том, как хорошо быть круче всех, и читали стихи о бабушкиной пенсии, которой просто необходимо подрасти.

«Культурная среда» - идея замечательная, только исполнение иной раз оставляет желать лучшего. В этом плане можно привести пример Альметьевска, где в парке отдыха вот уже более 10 лет каждый летний вечер проходят выступления самодеятельных творческих коллективов от городских предприятий. А в выходные руководство парка старается пригласить артистов эстрады, театра, самодеятельные творческие коллективы, на игровой и спортивной площадках проводят игры для малышей и семейные состязания. И все это бесплатно и не для галочки, а для души! Как итог - в общественном пространстве, то есть в парке, летом ежедневно аншлаг.