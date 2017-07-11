В Татарстане будет внедряться двухконтейнерная система раздельного сбора ТКО - дуальный сбор мусора. Данный сбор отходов подразумевает сортировку мусора на пищевой и сортируемый – картон, макулатуру, ПЭТ-бутылки, стекло и алюминиевые банки. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела обращения с отходами Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Рустем Богданов.

Жители должны будут иметь два ведра — для пищевых отходов и для отходов с содержанием морфологических компонентов, которые трудно перерабатываются. Для уличных мусорных баков будет действовать та же система. Один бак небольшого размера для пищевых отходов, который необходимо вывозить каждый день по санитарным нормам, и более глубокий бак для тяжело перерабатываемого и неперерабатываемого мусора. Контейнеры для сортируемых отходов будут вывозиться реже.

Уже в течение этого года в Татарстане планируют установить контейнеры для раздельного сбора опасных твердых коммунальных отходов, таких как ртутные лампы, градусники, батарейки: 60 специализированных контейнеров в Казани, 40 – в Набережных Челнах. В последующие годы контейнеры для приема опасных отходов должны появиться по всему Татарстану.

Для приема ПЭТФ-бутылок в республике на сегодняшний день в общей сложности установлено около 1,2 тысячи сетчатых контейнеров. В Казани установлено 600 сетчатых контейнеров для ПЭТФ-бутылок. В ближайшие 2 месяца будут установлены еще 400 сетчатых контейнеров. В Казани действуют более 30 пунктов приема утильсырья, на которых осуществляется прием около 20 видов утильных морфологических компонентов твердых коммунальных отходов.

Специализированные модули для раздельного сбора мусора в Набережных Челнах установлены по 24 адресам, имеются 3 площадки по сортировке, прессовке, переработке ТКО. По 15 адресам установлены приемные пункты утильсырья компанией «ПромИндустрия». В Альметьевске установлено около 80 сетчатых контейнеров, 36 контейнеров для макулатуры и свыше 30 контейнеров для батареек.

По словам Рустема Богданова, в Татарстане планируют использованную стеклотару пустить на производство утепленных пеностекольных блоков. Одна из крупных российских компаний на рынке заинтересовалась использованной стеклотарой республики и планируют производить пеноблоки из татарстанского вторичного стекла.