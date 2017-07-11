В Татарстане установят контейнеры для отработанных батареек, градусников и ртутных ламп. Об этом сегодня заявил начальник отдела обращения с отходами Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Рустем Богданов.

Пока речь идет только о двух крупных городах республики. В Казани контейнеров для раздельного сбора опасных твердых коммунальных отходов предполагается установить в количестве 60 штук, в Набережных Челнах — 40. Адреса, где они будут установлены, пока не озвучены. В последующие годы контейнеры для приема опасных отходов должны появиться по всему Татарстану.

Для приема ПЭТФ-бутылок в республике установлено около 1,2 тысячи сетчатых контейнеров. Половина из них – 600 штук - в Казани. До конца лета планируется увеличить их до 1 тысячи.

Сейчас в Казани действуют более 30 пунктов приема утильсырья, на которых принимают около 20 видов твердых коммунальных отходов, которые можно утилизировать.