В Татарстане построены 87 станций цифрового телевидения, которые обеспечивают охват 98,6 процента населения республики. Об этом рассказал директор филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» Владимир Якимов в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

Развитие телерадиовещания в стране идет в рамках федеральной целевой программы. На нее заложено около 160 млрд. рублей. Создание сети цифрового ТВ в Татарстане обошлось в сумму около 1 млрд. рублей. На данный момент уже запущен первый мультиплекс, который позволил обеспечить всех жителей республики, а особенно сельских жителей 10 федеральными телеканалами.

Монтаж оборудования для вещания второго мультиплекса будет завершен до конца 2017 года. Он позволит принимать населению уже 20 бесплатных каналов свободного доступа (Первый канал, Россия, Россия Культура, Матч ТВ, НТВ, СТС, РЕН-ТВ, Мир и другие). Его запуск произойдет, когда будет принято решение об отключении аналогового телевещания.

«По второму мультиплексу у нас из 87 объектов на 53-х оборудование уже стоит, сейчас мы получаем оставшиеся передатчики», — отметил Владимир Якимов.

Также стало известно, что ТНВ сможет продолжать работать в режиме аналогового вещания и после 2018 года. Отключение аналогового вещания касается только каналов, расходы за которые несет федеральный бюджет, — Первый канал, каналы ВГТРК. Решение по коммерческим каналам, таким как «СТС», «Рен-ТВ» и другим, принимается самим вещателем.